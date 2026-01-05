Festival Buena Vibra 2026 con Wos, El Kuelgue y muchos más: lineup completo, precios de entradas y dónde comprarlas

El verano porteño ya tiene su cita obligada. El Festival Buena Vibra confirmó su edición 2026 y el lineup es, sencillamente, una bomba. Con una mezcla perfecta entre consagrados y lo más fresco de la escena actual, el 21 de febrero nos volvemos a encontrar en Ciudad Universitaria para vivir una jornada a pura música, arte y gastronomía.

La grilla de este año no da respiro. Wos y El Kuelgue encabezan una lista de artistas que representan lo mejor del sonido nacional. Pero no vienen solos: el “Ruso” de Conociendo Rusia, la potencia de Marilina Bertoldi (con su proyecto Plastilina), y el groove de Usted Señalemelo aseguran que el pogo y el baile no van a faltar.

El line up completo del Festival Buena Vibra 2026

Wos

El Kuelgue

Conociendo Rusia

Marilina Bertoldi (Plastilina)

Usted Señalemelo

Emmanuel Horvilleur

Gauchito Club

Silvestre y la Naranja

Camionero

Ane Spila

442 Trio

Bestia Bebé

Vinocio

Evlay

La Valenti

Además, como ya es costumbre en el “festi”, la experiencia va más allá de los escenarios. El predio de Ciudad Universitaria contará con diversas opciones gastronómicas para todos los gustos, intervenciones artísticas en vivo y muchísimas sorpresas para disfrutar durante todo el día.

Precios y cómo comprar las entradas

Para quienes buscan un plus de comodidad, el festival ofrece una opción VIP. Estará ubicado sobre una plataforma en altura con vista preferencial al escenario, además de contar con baños y barras exclusivas para evitar filas y no perderse ni un solo tema.

Las entradas ya están a la venta y se pueden conseguir a través de la plataforma Venti.app. Es importante moverse rápido porque las preventas vuelan.

Estos son los valores actuales:

Pre Venta General 1: $70.000

Venta General 2: $80.000

VIP (Plataforma en altura): $150.000

Beneficio exclusivo: Si sos cliente de Naranja X, tenés un golazo: 15% de descuento en tu compra o la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito o débito de la entidad.