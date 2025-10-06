Wos vuelve a Obras Sanitarias: cuándo salen las entradas a la venta y dónde comprar

Tras una extensa gira por todo el mundo, Wos vuelve a Buenos Aires para un esperado reencuentro con su público más cercano. El rapero argentino sorprendió a sus fans al anunciar un show antes de fin de año. La cita será en el Estadio Obras Sanitarias y las entradas salen a la venta esta semana.

A través de sus redes sociales, Valentín Oliva compartió la noticia más esperada: el próximo 27 de noviembre se estará presentando en el estadio de Obra Sanitarias de Buenos Aires. El anuncio no tardó en revolucionar a sus fans que esperaban con ansias este regreso de Wos a los escenarios porteños.

Wos se presentó en Córdoba en el marco de la gira de presentación de su disco "Descartable" (Foto: LVI / Javier Ferreyra)

“No vamo’ a escatimar una alegría. Nos vemos en Obras”, escribió el rapero y cantante en su cuenta de Instagram. La publicación recibió más de 100 mil ‘me gusta’ en pocas horas y cientos de comentarios de fans celebrando este anuncio. Además, reveló detalles sobre la venta de tickets para esta fecha.

Wos en Obras 2025: cuándo salen las entradas y cómo comprar

La preventa exclusiva de entradas para el show de Wos en Obras comenzará el martes 7 de octubre a las 12 horas, para clientes de Naranja X. Mientras que la venta general será al día siguiente, el miércoles 8, también desde el mediodía.

Las entradas se podrán adquirir de manera online a través de la página web de CoolCo Tickets. Aún quedan por confirmar los precios para cada sector.