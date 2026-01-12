Escándalo antes del Super Bowl 2026: una mujer demandó a Bad Bunny por 16 millones de dólares

A solo semanas de su esperada presentación en el entretiempo del Super Bowl 2026, la tranquilidad de Bad Bunny se vio sacudida por un revés judicial que podría costarle una fortuna. Una mujer presentó una demanda millonaria en Puerto Rico contra Benito Martínez Ocasio —nombre real del cantante— alegando el uso indebido de su voz en canciones que dieron la vuelta al mundo.

La cifra que reclama la demandante asciende a los 16 millones de dólares, basándose en la enorme explotación comercial que tuvieron los temas donde aparece su grabación.

Bad Bunny lanzó su disco "Nadie sabe lo que va a pasar" (Foto: Prensa Spotify)

Una grabación por WhatsApp que terminó en juicio

Todo comenzó en 2018. Según la carpeta investigativa, la joven grabó una frase a pedido de Roberto Rosalido (conocido como “La Paciencia”), productor histórico de Bad Bunny. Ambos eran compañeros de estudio y la colaboración nació de manera informal.

Sin embargo, la mujer sostiene que nunca fue notificada de que su audio formaría parte de un lanzamiento comercial, ni mucho menos que se convertiría en un sello distintivo de dos hits globales: “Solo de mí”: El tema icónico del álbum X100pre (2018) y “EeO”, una de las canciones más escuchadas de su reciente y premiado álbum Debí tirar más fotos (2025).

Desde el entorno legal de la joven afirman que no existe ningún contrato, licencia o autorización firmada que permita al artista y a su sello, Rimas Entertainment, lucrar con su identidad sonora.

El Super Bowl 2026, bajo la sombra de la demanda

La noticia cae como una bomba en la industria, ya que Bad Bunny está en plena cuenta regresiva para el 8 de febrero, fecha en la que encabezará el show de medio tiempo más importante del deporte mundial.

ARCHIVO - Bad Bunny durante su presentación en los Pemios Billboard de la Música Latina en Coral Gables, Florida, el 5 de octubre de 2023. "Monaco" de Bad Bunny fue nombrada una de las canciones del año por The Associated Press. (Foto AP/Marta Lavandier, archivo)

Mientras el artista sigue enfocado en su gira “Debí tirar más fotos World Tour”, que lo traerá a la Argentina en febrero para llenar tres estadios River Plate, sus abogados ya trabajan contra reloj para contener el impacto de esta demanda por “daños, enriquecimiento injusto y violación al derecho de propia imagen”.

“Se utilizó su voz para generar millones de reproducciones sin darle crédito ni compensación”, detalla la querella presentada en San Juan.

Hasta ahora, Benito ha optado por el silencio en sus redes sociales, pero el escándalo ya es tendencia mundial y amenaza con empañar su gran noche en California.