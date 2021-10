Emilia Mernes brindó un show en vivo en el boliche “El Bosque”, que tuvo un regreso a lo grande. Es que no solo estuvo la cantante argentino sino que también Duki sorprendió al aparecer sobre el escenario.

Ante 2.000 personas, Emilia Mernes tocó sus éxitos, entre ellos el tema “Como si no importara”. En ese momento, para sorpresa del público, Duki entró en su parte al escenario para cantar junto a la ex Rombai.

De esta manera, Emilia vuelve a aparecer en público con Duko, luego de la versiones que surgieron por estar juntos en el avant premiere de “Cato”, la película que protagoniza Tiago PZK.

En ese sentido, en una entrevista con Vía Urbano, la cantante argentina se encargó de aclarar que no hay nada blanqueado sobre su supuesta relación con Duki. “Nunca hubo blanqueos míos o de la persona involucrada, no es algo que me afecte al 100 por ciento, son los gajes del oficio”, explicó.

“Me lo tomo como broma, como un chiste. Si no sale de mi boca, no me lo tomo en serio. ”, cerró sobre los rumores.