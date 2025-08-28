Vía Urbano / Romance

Emanuel Noir de Ke Personajes presentó a su nueva novia: quién es Gemma y a qué se dedica

La influencer española que conquistó al líder de la banda acumula miles de seguidores en las redes.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

28 de agosto de 2025,

Emanuel Noir de Ke Personajes presentó a su nueva novia: quién es Gemma y a qué se dedica
Emanuel Noir de Ke Personajes presentó a su nueva novia: quién es Gemma y a qué se dedica

En las últimas horas, Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, blanqueó su relación con un posteo íntimo. “En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia. Presente y futuro”, escribió, junto a fotos abrazando a su nueva novia, la española Gemma Collado. La confirmación explotó en comentarios y compartidos.

Del otro lado, Gemma respondió al anuncio con un carrusel de fotos y una frase que sus fans ya convirtieron en mantra: “Re mal, pero mal de bien”. La química entre ambos pisa fuerte y promete cruzar mundos: la cumbia argentina y el universo influencer español.

Así confirmó el cantante su romance.
Así confirmó el cantante su romance.

Quién es y a qué se dedica Gemma Collado, la nueva novia de Emanuel Noir

Gemma no es una desconocida para el público latino. En 2016 y 2017 se volvió popular en Chile tras pasar por los realities ¿Volverías con tu ex? y Doble tentación, donde destacó por su carácter frontal y carisma. Con esa exposición empezó a construir una comunidad que todavía la sigue de cerca.

Gemma tiene casi un millón de seguidores.
Gemma tiene casi un millón de seguidores.

Hoy, su vida transcurre en redes. Publica lifestyle, reflexiones y momentos de su día a día. Su cuenta de Instagram ronda el millón de seguidores, cifra que mantiene desde 2020 y que diversos medidores aún ubican cerca de ese hito.

Gemma Collado y Emanuel Noir ya se muestran juntos.
Gemma Collado y Emanuel Noir ya se muestran juntos.

El costado más humano también aparece en su feed. En 2024 contó que sufrió una parálisis de Bell y mostró su recuperación paso a paso, con ejercicios y mensajes para quienes atraviesan lo mismo. La apertura generó apoyo de miles.

La pareja ya comparte fotos en las redes.
La pareja ya comparte fotos en las redes.

Ahora la pareja comparte fotos en los mismos lugares y se muestran juntos haciendo diferentes actividades. En las últimas horas compartieron unas manualidades que hicieron en el parque de la lujosa casa del cantante.

Temas Relacionados

MÁS DE Romance
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS