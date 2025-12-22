En las últimas horas, L-Gante volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no fue por alguna polémica mediática ni por el lanzamiento de un nuevo hit. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue un video inédito que muestra el radical cambio espiritual en la vida del cantante de General Rodríguez.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se lo puede ver a Elián Valenzuela en una faceta totalmente desconocida: con los ojos cerrados, tomado de la mano con otra persona y sumergido en una escena de oración. El clima de intimidad y respeto en el video dejó boquiabiertos a muchos, generando una ola de comentarios sobre este nuevo rumbo que estaría tomando el artista.

L-Gante asegura que es inocente de todo lo que se le acusa.

“Aceptó a Cristo”: el mensaje que confirmó el cambio espiritual de L-Gante

El video fue difundido originalmente por Enzo Gutiérrez, un usuario de Instagram que mostró cómo fue el momento. Sin embargo, lo que terminó de confirmar el trasfondo de la escena fue el contundente mensaje con el que acompañó la publicación. “Hoy con mi compañero Isa predicando la palabra de Dios. L-Gante aceptó a Cristo en su vida como Señor y Salvador”, escribió el joven, desatando una verdadera revolución digital.

Este acercamiento a la fe no parece ser un hecho aislado. En el último tiempo, L-Gante viene atravesando una etapa de fuertes transformaciones personales. Tras haber pasado meses complejos en el plano judicial y mediático, el músico parece estar buscando refugio en la espiritualidad y en un círculo más íntimo de contención.

Como era de esperarse, el debate en las redes no tardó en encenderse. Muchos de sus fans celebraron la noticia: “Qué bueno que busque la paz”, “Todos merecen una oportunidad de cambiar”, fueron algunos de los mensajes de apoyo.

Aunque otros se mostraron sorprendidos. El contraste entre la estética de la Cumbia 420 y este momento de recogimiento generó asombro entre quienes siguen su carrera desde el principio.

Por el momento, el cantante no ha dado declaraciones extensas sobre este “nuevo aspecto” de su vida, pero el video habla por sí solo. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo L-Gante? El tiempo, y sus próximas canciones, lo dirán.