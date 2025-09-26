El preocupante mensaje de la mamá de Justin Bieber que encendió las alarmas: “Oramos por ti”

La madre de Justin Bieber generó cierta confusión entre los seguidores del cantante tras compartir unas publicaciones recientes en su cuenta de Instagram.

Justin Bieber inquieta a sus fans con sus publicaciones en redes sociales. (Instagram @justinbieber).

En ellas, escribió una oración poco común que llamó mucho la atención y despertó la curiosidad e imaginación de sus fans. Debido a esto, varios comenzaron a especular y a preocuparse, creyendo que podría estar ocurriéndole algo negativo o preocupante al artista.

El mensaje de la mamá de Justin Bieber que alertó a los seguidores

Pattie Mallette compartió en Instagram las imágenes del nuevo video de Justin Bieber, Speed Demon, acompañándolas con un mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores. “Te animamos y oramos por ti siempre, Justin”, comenzó su publicación, frase que muchos interpretaron como una señal de que el cantante podría estar atravesando un momento complicado.

En su escrito, añadió: “Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti Justin”. Además, aseguró: “Toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor se romperá en el nombre de Jesús”.

El mensaje de la mamá de Justin Bieber que alertó a los seguidores.

Como si fuera una plegaria, continuó: “Espíritu Santo, rodéalo de verdad, luz y protección. Cura cada herida en su corazón, mente y cuerpo, vista e invisible, restaura lo robado y cúbrelo en plenitud”.

Las palabras de Pattie daban a entender que su hijo enfrentaba alguna dificultad. “Llénalo hasta rebosar de Tu Amor y Consuelo”, escribió. “Continúa elevándolo como voz para Tu Reino, inquebrantable y en llamas para Ti Señor. Silencia toda voz que no venga de Ti y deja que su vida sea un testimonio audaz de Tu poder, amor y gracia sanadora”.

Para concluir, y dejando claro que se trataba de una oración de súplica, cerró con un llamado a la comunidad: “Di amén si estás de acuerdo”.

Mientras muchos se preguntaban qué estaría pasando con el cantante para que su madre compartiera esas palabras, otros simplemente lo vieron como la oración sincera de una madre por su hijo. “¡No hay nada como una mamá rezando!”, comentó un seguidor.

“Amén, coincido contigo. Estoy orando por Justin”, respondió otro usuario. “La oración de una madre siempre tiene un poder especial. Me encanta cómo siempre has estado a su lado, Pattie. Te queremos mucho, eres un ejemplo a seguir. Dios te bendiga”, le dejaron en los comentarios.