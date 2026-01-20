La frase “2026 es el nuevo 2016” dejó de ser solo un chiste de TikTok para convertirse en un problema real en la casa de los Bieber. Mientras miles de usuarios comparten sus recuerdos de hace diez años, Justin Bieber decidió sumarse a la tendencia de la manera más polémica posible: rescatando un fragmento de su historia con Selena Gomez. Un solo movimiento en Instagram fue suficiente para que los fans de “Jelena” resucitaran y las teorías de crisis matrimonial con Hailey Bieber inundaran el feed.

Lo que parecía una etapa cerrada bajo siete llaves, después de ocho años de matrimonio entre Justin y Hailey Bieber, volvió a estallar por un detalle que nadie dejó pasar.

El guiño que nadie esperaba: Justin Bieber recordó a Selena Gomez con el trend de 2016 y rompió internet

Un “like” que vale más que mil palabras

Todo se desató por una foto vieja. No cualquier imagen, sino una de las más icónicas de 2016: Justin y Selena besándose en el mar, ella con un traje de baño rojo y sus clásicas argollas, ambos con lentes de sol. La foto es el resumen perfecto de la era dorada de la pareja.

La polémica arrancó cuando un usuario comentó “Vivan los novios” en ese post antiguo. ¿Qué hizo Justin? Le dio “like” al comentario. En el lenguaje de las redes sociales, esto fue interpretado de mil maneras: un ataque de nostalgia por el “Efecto 2016”, un error involuntario del algoritmo o, el más recurrente, una señal de que las cosas con Hailey no estarían del todo bien.

Escándalo legal: el video que Hailey Bieber quiso borrar

Mientras el “like” de Justin prendía fuego Twitter (X), otro frente de conflicto se abría para los Bieber. La creadora de contenido Julie Theis publicó un video analizando la relación de Justin y Hailey, hablando de “dinámicas poco sanas” y “dependencia emocional”.

Justin Bieber junto a Hailey Baldwin. / Instagram

El clima se puso espeso cuando aparecieron capturas de pantalla que sugerían que la propia Hailey había compartido el video en su TikTok, algo que muchos fans leyeron como un pedido de auxilio. Aunque ella lo negó rotundamente, la pareja no se quedó de brazos cruzados e iniciaron acciones legales, a través de una carta de “cease and desist” (cese y desista) a la influencer, para frenar la difusión del análisis sobre su vida privada. Por su parte, Hailey aseguró en sus redes que su matrimonio está en un gran momento, a pesar de lo que digan las malas lenguas.

El eterno triángulo: ¿En qué están hoy Selena, Justin y Hailey?

Para entender por qué esto duele tanto en el fandom, hay que recordar que la relación intermitente entre Justin y Selena (2010-2018) terminó de forma abrupta antes de que él se casara con Hailey Baldwin apenas unos meses después.

Hoy, la realidad de los tres es muy distinta a la de hace una década:

Selena Gomez: Está casada, brilla en la actuación y la música, y dejó en claro que su salud mental es su prioridad absoluta.

Justin y Hailey: Ya son padres y siempre se mostraron como un frente unido frente a las críticas.

Sin embargo, en este 2026 que se siente tan 2016, la nostalgia es un arma de doble filo. ¿Fue solo un click distraído de Justin o hay algo más detrás de este regreso al pasado? Lo cierto es que, una vez más, internet no está listo para dejar ir a Jelena.