El antes y después de Anitta: reapareció con nuevos retoques estéticos y luce irreconocible

La cantante brasileña Anitta reapareció en Instagram con una publicación aparentemente simple: selfies, luz natural y un look relajado. Sin embargo, lo que parecía un post más terminó convirtiéndose en tendencia. En cuestión de minutos, los comentarios dejaron de enfocarse en la ropa o el contexto y se concentraron en un solo punto: su rostro. Para muchos seguidores, la artista “no parecía ella”.

Las primeras reacciones mezclaron sorpresa y confusión. Hubo quienes pensaron que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial o filtros extremos. Otros directamente dudaron de estar viendo a la misma persona. El debate creció cuando se confirmó que las fotos eran reales y subidas por la propia Anitta, sin aclaraciones ni explicaciones previas.

La foto que disparó la polémica.

A partir de ahí, las redes hicieron lo suyo. Frases como “tuve que chequear el usuario”, “parece otra persona” o “no la reconocí” se repitieron una y otra vez. Un comentario se volvió viral por sintetizar el clima general: “Mi mayor miedo actual es cruzarme con Anitta en la calle y no saber que se cambió la cara”.

Anitta, su relación con la estética y el derecho a cambiar

No es la primera vez que la artista queda en el centro de este tipo de discusiones. A lo largo de su carrera, Anitta habló abiertamente sobre las cirugías y retoques estéticos a los que decidió someterse. Lejos de ocultarlo, en más de una entrevista contó que forma parte de su proceso personal y profesional, y que no siente culpa por querer verse diferente.

El cambio físico se hizo viral en las redes.

Según interpretaron muchos usuarios, en esta nueva aparición la cantante podría haberse realizado una intervención en la nariz y otros retoques faciales. Nada de esto fue confirmado oficialmente, pero alcanzó para que las comparaciones inundaran X e Instagram. Circularon incluso collages con fotos suyas desde 2014 hasta la actualidad, reforzando la idea de un cambio constante en su imagen.

El cambio de imagen de Anitta a lo largo de los años.

Algunos seguidores remarcaron que el paso del tiempo, el maquillaje, los peinados y la iluminación influyen más de lo que se cree. Otros recordaron que Anitta siempre sostuvo una postura clara: su cuerpo y su cara son decisiones propias, no un debate público. En julio de este mismo año ya había sorprendido con un cambio fuerte en su apariencia.