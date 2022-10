Duki en Vélez: un show cargado de feats, dedicatorias y emoción

Pasadas las 21.20 horas del 6 de octubre Duki salió al escenario para cantar frente a 45.000 personas que lo habían ido a ver al Estadio Vélez Sarsfield. Las luces se apagaron, los gritos de los fanáticos pidiendo por el cantante anunciaban el momento más esperado y Givenchy comenzaba a sonar en los altos parlantes.

El cantante hizo bailar y cantar a todos con los primeros versos de una de sus canciones más escuchadas del momento. El concierto duró poco más de dos horas y con 43 canciones Duki hizo historia en el Estadio José Almafitani. El show parecía tener invitados infinitos y más de 10 artistas del género urbano nacional e internacional estuvieron en una de las noches más importantes de Duki.

La noche en Vélez fue una fiesta. Foto: Shaiel Teran Velazquez

El rapero tuvo dos cambios de vestuario, uno para las primeras 18 canciones y el otro para el resto del concierto. Lejos de ser un show monótono, el cantante planteó un ring detrás del campo delantero para cantar Hello Cotto con “los pibes del fondo” y donde también le hizo una emocionante dedicatoria a su papá Guillermo con la canción Ticket.

Quiénes estuvieron en el concierto de Duki

Después de cantar seis canciones solo, Rei, el primer invitado, pisó el escenario y sonaron en los parlantes Pintao y Pinifarina. Algunos temas más tarde, llegó el turno de CRO que cantó Alas, Fuck Love e Hijo de la noche. Quien le siguió fue Obie, con el que pusieron a bailar a todos con Hielo y Mi angelito.

El estadio Vélez lleno de gente. Foto: Shaiel Teran Velazquez

Luego de cuatro temas y un cambio de vestuario Lucho SSJ llegó para romperla con Perdoname si llego tarde y Cuanto. El show siguió con la participación de Rusherking, Lit Killah, FMK y CRO, con temas como Además de mí, Mala mía y también Interestelar.

Como muchos pensaban, Emilia Mernes no pudo faltar en la noche del concierto de su novio, con quien cantó Como si no importara en un set acústico. La performance finalizó con un beso de la pareja que hizo estallar el estadio y un sentido “te amo” de la cantante.

Tras doce horas de vuelo para acompañar a su colega, Rels B pisó el escenario para cantar Yin Yan y poner a todo el mundo a bailar. El show siguió hasta que Khea dijo presente con Hitboy y Tumbando el club junto con CRO, Obie y Lucho SSJ.

Llegando al final del concierto apareció Nicki Nicole, una artista que sin dudas no podía faltar y la rompió con Ya me fui. Tras la canción Duki pidió un aplauso para Bizarrap que no había podido venir, sin embargo, en el tema siguiente que fue Malbec, el productor musical apareció y enloqueció con un remix de la canción. “Sos el número uno wacho, no tengo palabras”, dijo Biza emocionado.

Probablemente uno de los temas más cantados y pedidos por los fanáticos era She don’t give a fo, una de las canciones más exitosas de Duki en colaboración con Khea. Fue la anteúltima pista que cantó el rey del trap argentino para cerrar con Givenchy y dejar sin palabras a todo el público.

La emoción de Duki en su primer concierto en Vélez

Sin dudas, la noche estuvo llena de emoción. Tanto los invitados como el mismo Duki se encargaron de hacerle saber a los fanáticos que la noche era una fiesta y uno de los momentos más importantes del cantante por eso, el agradecimiento al público fue total.

“Estoy más nervioso que nunca en mi vida, no sé ni donde estoy parado. Gracias por regalarme este momento. Los amo mucho”, dijo Duki en uno de los intervalos. Como agradecimiento, el cantante decidió entregarle un diamante a una fanática en representación del cariño y el apoyo que le da su público.

Duki regalándole un diamante a una fanática. Foto: Shaiel Teran Velazquez

El trapero aseguró además que la session con Bizarrap iba a salir antes del mundial “como habían prometido”. “Gracias por bancarme en mis virtudes, mis defectos, porque las personas somos así. Hasta el día que me muera voy a ser un pibe como ustedes y voy a decir que los sueños se cumplen”, fueron las palabras de Duki para agradecer el apoyo de sus fans.

Duki en Vélez. Foto: Shaiel Teran Velazquez

El show estuvo cargado de energía, juegos de fuegos artificiales, invitados que la rompieron, fanáticos cantando a todo pulmón y un Duki completamente emocionado, que, en diferentes momentos del concierto, dejó caer alguna lágrima al ver toda la gente que lo había ido a ver y que disfrutaba de su música.