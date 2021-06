Duki cumple este jueves 25 años y el cantante de trap compartió un emotivo posteo que le dedicó su mamá en Instagram, acompañado de una foto nunca antes vista.

“Naciste un 24 de junio a las 12:47 am, hacia mucho frio ese dia, sin embargo llenaste a la familia con tu calor, con tu calidez! Nos llenaste de alegria! Feliz cumpleaños mi sol! Soy dichosa de ser tu madre y no porque seas famoso, sino por el ser humano que sos! Por tu calidad de persona!”, escribió Sandra Quiroga, la mamá de Duki.

Duki y una foto de cuando era bebé. (Instagram)

Y agregó: “Porque elegís protagonizar tu vida a cada instante! Porque elegiste siempre ser un buen tipo mas allá de todo! Por tu humildad y por tu Luz!! Te amo Negrito!! Sos el hijo que esperaba y me llenas de orgullo bonito! Feliz nuevo año de vida mi amor!”.

Según dijo el cantante de trap en varias entrevistas, su mamá forma parte de su equipo de trabajo como abogada. Además, Sandra Quiroga siempre se mostró orgullos por la manera de ser de su hijo e incluso contó una anécdota en “Fideos con Duko”, tras lo cual terminó con lágrimas en los ojos.

“Cuando cobraste el primer sueldo y pediste empanadas para todos. También me acuerdo cuando trabajabas en la esquina de casa y me vino una cuenta de luz muy grande y me dijiste ‘toma Sandra, pagá la luz’ y me morí de amor”, contó.

Gira de Duki por España

Duko realizará un gira por España para presentar su segundo disco “Desde el fin del mundo”. En esta oportunidad, viaja a Europa como uno de los máximos referentes argentinos del trap.

Con respecto a la gira 2021 por España, no es de extrañar que haya invitados y que incluso prepare nuevo material aprovechando su estadía en el país europeo.

Cabe recordar que Duki ya realizó un tour en 2019 por España, donde realizó shows en lugares como La Riviera de Madrid, Razzmatazz de Barcelona y en otras salas de Valencia, Alicante, Murcia, Málaga y Bilbao. También, estuvo en ese mismo país en junio de 2018.