Dolor y conmoción: murió Juan Ortelli, reconocido periodista argentino y exdirector de Rolling Stone, a los 43 años

El mundo del freestyle y la música urbana está de luto. Este lunes 8 de septiembre, se conoció la triste noticia de la muerte de Juan Ortelli. El periodista argentino falleció a los 43 años, de manera natural, en su casa. El exdirector de Rolling Stone Argentina dejó su huella en el periodismo cultural con su aporte sobre música y las batallas de gallos.

En los últimos años, Juan Ortelli se acercó al rap, al freestyle y a las batallas escritas. De la mano de Dtoke, encabezó el fenómeno de Liga Bazooka como entrevistador durante los face offs y las charlas post batallas.

Dolor y conmoción: murió un reconocido periodista argentino a los 43 años

La noticia de su fallecimiento trascendió este lunes por la mañana mediante un comunicado de su familia: "Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional."

El adiós a Juan Ortelli

Por su parte, Dtoke se despidió a través de Instagram con un emotivo mensaje. “Te voy a extrañar toda la vida, no encuentro palabras, estoy totalmente roto. Que en paz descanses amigo mío“, escribió el referente de freestyle y creador de Liga Bazooka.

Acerca de las causas de la muerte del periodista de 43 años, no han trascendido demasiados detalles. Juancín, colega y creador de contenido de freestyle, reveló: "Juan tenía algunos problemas de circulación desde hacía algunos años que no le habían generado episodios graves, si bien era algo que lo tenía atento. Murió en su casa. A mí y a muchos más nos dejó un montón de buenos recuerdos y palabras sabias. Nos vas a hacer mucha falta, Juan"

Entre las reconocidas figuras del ambiente que expresaron sus condolencias se encuentran La Joaqui, Papo MC, Stuart, Chuty, Mecha y tantos otros artistas que han trabajado con él a lo largo de su trayectoria en el mundo del freestyle.