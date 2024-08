Del freestyle a la música, Mecha Maturin se lanzó como cantante con “Check In”, su primer EP

En “Check In”, Mecha Maturin plasmó todo el proceso de autoconocimiento en el que trabajó durante los últimos años y que lo llevó a encontrar su presente musical. La producción ya se encuentra en plataformas digitales y aborda una variedad de climas y géneros.

El primer EP musical de Mecha Maturín

Este jueves 1 de agosto fue un día culmine en la carrera de Mecha Maturín: lanzó su primer EP y en una reunión con cercanos, gente del ámbito musical y familiares lo presentó: “Es la primera vez que canto en vivo, así que espero que se note lo menos posible. El día de mañana, si me va bien o no, me voy a acordar de todos ustedes por bancar”, señaló el cordobés en su primera presentación musical.

A través de diferentes letras, sonidos y emociones, el artista busca ir conectando diferentes puntos que marcaron su vida. Irse a vivir a Buenos Aires solo, la búsqueda constante de un hogar que terminó en encontrarse a sí mismo y el complicado trabajo en pasar de ser un freestyler a un artista.

La primera producción grande de Mecha. Foto: Prensa Ciri Entertainment

La pieza artística está compuesta por seis canciones. “Showkillah”, es una de ellas y es un feat con MKS, referente del cordobés, para forjar su personaje en el mundo del freestyle y las batallas: “Con Marquitos teníamos ganas de colaborar hace rato. Los dos matcheamos en la historia de salir de abajo, de rapear y representar a nuestra gente, que es de lo que habla “SHOWKILLAH”. Hay una búsqueda musical muy parecida entre los dos y desde que era chico él fue el primer argentino que me inspiró con su forma de rapear, y hoy compartir una canción con él es un orgullo, un honor”.

Otra colaboración que presentó el rapero es “En Bucle” con Jere Profeta y explicó el origen y los sentimientos que busca transportar la canción: “Nace de la química de la GREEN ICE, la casa en la que produzco y el equipo con el que laburo. Son como una familia ajena a mi sangre. En esa crew está Jere así que la colaboración nació de juntarnos ahí. Si el EP es un viaje, este tema lo conceptualizamos como una escala, hablando de experiencias amorosas cíclicas que ambos vivimos ‘en bucle’”.

El artista lanzó su primer EP musical. Foto: Prensa Ciri Entertainment

Los orígenes musicales de Mecha

Sus orígenes se caracterizaban por estar enfocado totalmente en las batallas de freestyle, el campeón argentino de Red Bull Batalla de los Gallos 2022 explicó los inicios en el ámbito musical y el lugar que tenía la parte artística mientras él le brindaba mucho tiempo a las competencias: “Hago música hace muchos años, tengo maquetas en mí home studio en Carlos Paz desde 2019. Mi camino fue mutando y yo no me estaba dando cuenta por qué estaba enfocado en competir, pero a mis temas les estaba yendo bien realmente.”

El cordobés presentó su primera gran obra. Foto: Prensa Ciri Entertainment

Pero mientras fue creciendo, Thomas, se dio cuenta de que la música no era lo que él creía, y fue descubriendo un montón de cosas que van más allá de la producción musical: “Antes no le daba tanta importancia a todo lo que engloba el trabajo de ser artista, para mí hacer música era entrar al estudio, escribir la letra, grabarla y listo. Hoy entiendo que el artista es como el director de cine, tengo que guionar mi música, elegir a mi filmmaker y si bien hay un montón de decisiones artísticas que las delego, siempre estoy observando todo y poniéndole mi personalidad”.