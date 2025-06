El Mundial de Clubes 2025 ha atrapado por completo a todos los hinchas de fútbol. Además del furor por Boca y River, los dos equipos argentinos que forman parte de este torneo internacional, ya hubo varias situaciones virales. Entre ellas la pegadiza canción que suena sin parar antes, durante y después de cada partido.

El tema oficial del Mundial de Clubes 2025 causa furor y es prácticamente imposible que no se quede en la cabeza de quienes siguen atentamente la transmisión de los partidos, así como las previas y los análisis de cada jornada. Se trata de una canción que tiene casi 30 años pero que en los últimos días se ha vuelto viral y suena sin parar.

Lionel Messi, del Inter Miami, se coloca detrás del trofeo del Mundial de Clubes, antes del partido ante el Al Ahli, el sábado 14 de junio de 2025 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Cuál es la canción oficial del Mundial de Clubes 2025

La canción oficial del torneo internacional de fútbol se llama “Freed from Desire” y lleva ya varios años siendo un hit. Este tema fue lanzado en 1996 por la cantante italiana Gala Rizzatto y se convirtió en un éxito de la música dance europea por aquel entonces.

Cómo se llama la canción del Mundial de Clubes 2025 quién la canta y qué dice la letra

Sin embargo, con el inicio del Mundial de Clubes 2025 volvió a tener un auge explosivo e inesperado. La canción que funciona como cortina en cada transmisión en vivo de este torneo se instaló en el inconsciente de todos los hinchas y es imposible no tararear la melodía cada vez que suena.

Con su ritmo enérgico, estribillo pegadizo y un mensaje alentador, la canción se convirtió en un himno popular de los hinchas de fútbol. Tal es así que se volvió cortina musical del Mundial de Clubes 2025.

“Freed from Desire” dejó de ser solo un recuerdo noventero y se instaló en la cabeza de todos los seguidores de este torneo. La pegadiza canción se escucha durante las previas de los partidos, el entretiempo y los debates de cada enfrentamiento entre los mejores equipos de fútbol del mundo.

Que dice la letra de “Freed from Desire”, la canción del Mundial de Clubes 2025

El hit noventero de Gala Rizzatto se ha reinventado como la banda sonora de los hinchas de fútbol alrededor del mundo. A pesar de su origen en las pistas de baile, actualmente suena en todas las canchas y en cada emisión del Mundial de Clubes 2025. Pero ¿qué dice la letra?

“Freed from Desire” significa “liberado del deseo”. La letra de esta canción hace referencia a una persona que valora más la mente que las posesiones materiales con frases como “Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias” y “Mi amor no tiene poder, tiene sus fuertes creencias” o “Mi amor no tiene fama, tiene sus fuertes creencias”.

“Quieren más y más, la gente solo quiere más y más” es otra de las frases que suenan con este ritmo pegadizo de esta canción que sin dudas ya se volvió un himno y sinónimo de fútbol.