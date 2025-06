Sergio Goycochea habló del Mundial de Clubes y minimizó la diferencia con los europeos: “No nos pongamos 10 escalones abajo”

Hace unos días comenzó el Mundial de Clubes. La diferencia entre los equipos sudamericanos con los europeos era una de las grandes incógnitas antes de que arranque la competencia. Boca, empató con Benfica, Fluminense con el Borussia Dortmund y Palmeiras con Porto. Los tres que enfrentaron a rivales del viejo continente supieron estar a la altura en la primera fecha de la fase de grupos. Con el correr de los días, se verá cuando enfrenten a los gigantes.

El espectáculo dentro del campo de juego acompaña, las movilizaciones sudamericanas también, pero hay poco caudal de europeos en Estados Unidos. Todavía es enigmático todo lo que puede pasar en la competencia. Días antes de llegar al país norteamericano, Sergio Goycochea, que viajó con DirecTV para cubrir el evento, habló con Vía País sobre todo lo que rodea a este nuevo formato.

Las expectativas de Goycochea para el Mundial de Clubes

Con muchas camisetas de fondo, el ex arquero del combinado nacional habló sobre las sensaciones previas a los duelos entre clubes de distintos continentes: “Tampoco nos pongamos 10 escalones abajo del fútbol europeo. Yo creo que tenés una pequeña diferencia. La dificultad está, el margen de error se achica, ahora, no creo que la distancia sea tan grande”.

Di María, de Benfica, ante Boca en el Mundial de Clubes. (AP)

También se refirió a la participación de algunos futbolistas argentinos en equipos de otros países, y en especial, sobre Ángel Di María, que juega el torneo sabiendo que en unos días, se va a volver a poner la camiseta de Rosario Central.

Ante la consulta sobre si esto le podría afectar, Goycochea señaló que no lo ve posible, ya que Di María es un futbolista que siempre se caracterizó por su esfuerzo: “Ha jugado todo al 100%. En los peores momentos de la Selección, cuando se lo criticaba, cuando se le echaba en cara, que se lesionaba antes de los partidos importantes, creo que nunca se ha guardado nada. Me parece que si él decidió jugar será por el respeto hacia el Benfica, por lo que le ha dado en algún momento de su carrera. Él no se lo permitiría”.

Di María

¿El Mundial de Clubes como el Mundial de Selecciones?

La competencia cuenta con el mismo formato que tiene el histórico evento de selecciones. Se acercan países no tan protagonistas en el fútbol, surgen las historias curiosas, y hasta aparecieron los equipos semi-amateurs. Goycochea, profundizó en la comparación y subrayó: “Le mandé a mi productor a que haga un listado con todos los jugadores de todos los planteles. Son alrededor de 800 jugadores, ¿Cuántos de esos jugadores han participado, participan o tienen historia de Selección? Creo que el porcentaje es muy alto. Entonces, estamos en una competencia que es lo más cerca a un Mundial de Selecciones. Como toda competencia nueva, va a ir creciendo y va a ocupar el segundo escalón".

El Mundial de Clubes promete ser de lo más atractivo. (Prensa DirecTV)

Un recuerdo a su puesto

Muchos equipos, principalmente de Europa, utilizan a un arquero para cada competencia. Goyco se refirió a esta modalidad que eligen algunos directores técnicos con una carcajada: “Si yo fuera el titular no me gustaría”, y agregó: “Es un puesto jodido el arquero. Juega uno solo, ni siquiera hay cambio táctico. No varía la táctica porque vos tengas un arquero u otro. Depende mucho de las personalidades de los arqueros que tengas, como le afecta al titular; por ahí a algunos no le gusta tanto y otros son más tranquilos. Es una situación muy de club, muy de los personajes que interactúen, muy particular”.