Cómo estará el clima para Párense de Manos III este sábado 20 de diciembre

Párense de Manos celebra su tercera edición este sábado 20 de diciembre y se espera una multitudinaria convocatoria en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Las personas que asistan al evento que tendrá peleas y shows musicales deberán estar atentos al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A qué hora abren las puertas para Párense de Manos III

La apertura de puertas comienza a las 16 y la transmisión en vivo iniciará 30 minutos más tarde con un DJ set de Vica Bah. La alfombra roja empezará a las 17, junto a la transmisión en vivo de Telefe, que será limitada hasta las 19.

Párense de Manos III

El inicio formal de Párense de Manos es a las 17.45 y constará de 11 peleas, cuatro shows musicales, el himno nacional argentino y un agradecimiento para culminar alrededor de la 1.

Cómo estará el clima para Párense de Manos III

El SMN emitió un pronóstico que comenzó con un 70 y 100 por ciento de probabilidades de tormentas durante la mañana. Ya para la tarde, los chaparrones se ubican entre un 40 y 70 por ciento y en la noche se disiparían.