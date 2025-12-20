Vía Urbano / Clima

Cómo estará el clima para Párense de Manos III este sábado 20 de diciembre

El pronóstico extendido para la jornada en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

20 de diciembre de 2025,

Párense de Manos celebra su tercera edición este sábado 20 de diciembre y se espera una multitudinaria convocatoria en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Las personas que asistan al evento que tendrá peleas y shows musicales deberán estar atentos al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A qué hora abren las puertas para Párense de Manos III

La apertura de puertas comienza a las 16 y la transmisión en vivo iniciará 30 minutos más tarde con un DJ set de Vica Bah. La alfombra roja empezará a las 17, junto a la transmisión en vivo de Telefe, que será limitada hasta las 19.

El inicio formal de Párense de Manos es a las 17.45 y constará de 11 peleas, cuatro shows musicales, el himno nacional argentino y un agradecimiento para culminar alrededor de la 1.

Cómo estará el clima para Párense de Manos III

El SMN emitió un pronóstico que comenzó con un 70 y 100 por ciento de probabilidades de tormentas durante la mañana. Ya para la tarde, los chaparrones se ubican entre un 40 y 70 por ciento y en la noche se disiparían.

El pronóstico del clima para Parense de Manos III este sábado 20 de diciembre.
