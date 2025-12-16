Cambió el pronóstico en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias, según el SMN

Luego de un fin de semana marcado por la inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un cambio en el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Aunque en los próximos días se espera un repunte térmico importante, el organismo anticipó el regreso de las lluvias y tormentas a partir del sábado.

Cuándo llueve en Buenos Aires, según el SMN

De acuerdo al último parte oficial, los chaparrones volverán el sábado al mediodía y se extenderán hasta las primeras horas de la tarde. Durante esa jornada, la temperatura oscilará entre los 22° y 28°C.

Si bien no se prevé un gran volumen de agua acumulada, alrededor de 5 milímetros, desde el SMN advirtieron que la lluvia podría caer de manera intensa y persistente durante un corto período, por lo que recomiendan evitar actividades al aire libre.

Lluvia.

Domingo con tormentas durante gran parte del día

El panorama para el domingo sería más complejo. Según el organismo, se esperan tormentas desde la mañana temprano hasta la noche, con mayor cantidad de horas bajo condiciones inestables. A pesar de eso, el acumulado de agua sería similar al del sábado.

En cuanto a las temperaturas, habrá un leve descenso térmico, con marcas que irán de los 21° a los 27°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Semana de mañanas frescas y calor intenso hacia el jueves

Durante este lunes y martes, el tiempo se mantuvo con cielo mayormente nublado, algunas ráfagas de viento y temperaturas agradables pero inusualmente frescas para la época. En la región bonaerense, las mínimas rondarán los 15°C, especialmente en las primeras horas del día.

El cambio más marcado llegará el miércoles, cuando el calor comience a ganar protagonismo. Entre mitad de semana y el viernes, el SMN anticipa máximas que podrían alcanzar los 34°C en el AMBA, en lo que será la antesala de un fin de semana con lluvias y tormentas.