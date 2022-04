Nicki Nicole se presentó en Coachella 2022 y confesó en su cuenta de Instagram que hubo un artista, al cual admira, al que no pudo esquivarle la mirada durante una entrevista.

“Cuando estaba dando entrevistas, justo estaba terminando el show de Giveon y yo era literalmente este meme buscándolo con la mirada para conocerlo, es mi artista fav”, escribió Nicki Nicole ante una consulta de una seguidora en Instagram sobre el cantante estadounidense.

Nicki Nicole contó una de sus experiencias en Coachella 2022. Foto: Instagram

Asimismo, la cantante rosarina afirmó que no se sacó una foto con Giveon y compartió la foto de un meme, en el que aparece un pescado mirando hacia otro lado.

Giveon es un cantante y compositor estadounidense de R&B de 27 años. En 2020, lanzó los EP “Take Time” y “When It’s All Said and Done”, el primero nominado a un Premio Grammy al Mejor Álbum de R&B y el segundo al Top 10 en la lista de los Mejores Álbumes de R&B de Estados Unidos.

La emoción de Nicki Nicole en Coachella 2022

La cantante argentina se llevó la ovación del público y no pudo ocultar su emoción por ser parte del line up del prestigioso evento. Durante su show en el Coachella 2022, Nicki Nicole agradeció al público por acercarse a verla entre tantos artistas que formaron parte del festival. “Muchas gracias a toda la gente que está presente” dijo emocionada.

“Gracias a la gente de Argentina también”, agregó la rosarina y se acercó al público para tomar la bandera celeste y blanca de sus compatriotas que fueron a apoyarla. “Un aplauso para ustedes”, finalizó antes de bajarse del escenario.

Su repertorio contó con los éxitos de su álbum “Parte De Mí”, así como viejas canciones, entre ellas “Plegarias” y “Ella No Es Tuya”, además del mega hit “Mamichula”.