Cazzu rompió un impresionante récord y superó a Lady Gaga: cuál es el video más visto del año

Cazzu lo volvió a hacer. La artista jujeña rompió un nuevo récord global gracias a su tema Con Otra, que alcanzó 170,1 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en el videoclip más visto del año por una mujer en solitario a nivel mundial. Con ese número, superó por apenas 100 mil visualizaciones a Abracadabra, el último lanzamiento de Lady Gaga.

Pero eso no fue todo. El videoclip se posicionó en el cuarto lugar entre los más reproducidos de 2025, sin distinción de género, consolidando aún más el lugar de Cazzu en la escena internacional. “De Jujuy al mundo entero”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram junto a la noticia.

La emoción de Cazzu al saber la noticia.

Cazzu, símbolo de empoderamiento y referente global del género urbano

Nacida en Jujuy, Julieta Cazzuchelli viene dejando huella desde hace varios años en la música urbana latinoamericana. Con una estética inconfundible, letras crudas y una autenticidad que no negocia, la cantante construyó una carrera sólida que hoy le permite mirar de frente a artistas de renombre internacional.

El impacto de Con Otra no solo se mide en números. El videoclip, con una fuerte narrativa visual y un mensaje de empoderamiento, fue interpretado por muchos fans como una indirecta a su ex pareja Christian Nodal, quien actualmente mantiene una relación con Ángela Aguilar. La frase “No soy tu enemiga, tenés a tu enemigo durmiendo en tu cama” se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales.

Cazzu en el videoclip de "Con otra". (Foto: Captura de pantalla)

Como si eso fuera poco, Belinda, también ex pareja del cantante mexicano, no dudó en sumarse al furor: “¡Increíble! La jefa. Temazo”, escribió en sus historias de Instagram, en una clara muestra de apoyo que encendió aún más la conversación.

Karina participó del videoclip de "Con Otra" de Cazzu.

El video fue publicado en el canal oficial de Cazzu y logró escalar en los rankings en cuestión de horas. Sus fans no solo destacaron la calidad artística del proyecto, sino también la carga simbólica detrás de cada verso y cada plano.