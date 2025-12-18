Benito Cerati rinde homenaje a Soda Stereo con un show gratis en Parque Centenario

El cierre del 2025 se viste de nostalgia y rock nacional. Este domingo 21 de diciembre, Benito Cerati se subirá al escenario del Anfiteatro del Parque Centenario para presentar “Paseando por Sueño Stereo”, un espectáculo diseñado para homenajear las tres décadas de uno de los álbumes más emblemáticos de la historia de la música en español.

Lanzado en 1995, Sueño Stereo marcó el cierre de la discografía de estudio de Soda Stereo, dejando piezas maestras que hoy son parte de la memoria colectiva. Benito, con su impronta personal, se propone recorrer este “álbum hito” en una noche que promete ser mágica y cargada de emoción.

Benito Cerati rinde homenaje a Soda Stereo con un show con entrada gratis en Parque Centenario

Cuándo y dónde será el homenaje de Benito Cerati

El recital será un viaje a través de los sonidos psicodélicos y pop que definieron aquella etapa de la banda. Los fans podrán disfrutar de interpretaciones en vivo de clásicos como: “Zoom”, “Paseando por Roma”, “Crema de estrellas” y “Disco Eterno”.

El evento es de entrada libre y gratuita, lo que lo convierte en el plan ideal para despedir el año disfrutando de la cultura porteña. Al ser por orden de llegada hasta agotar la capacidad del anfiteatro, se recomienda asistir con antelación para asegurar un lugar.

Benito Cerati presenta “Paseando por Sueño Stereo”