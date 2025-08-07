Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: se registró un muerto y varios heridos

Damas Gratis es una popular banda de cumbia villera argentina que tiene de vocalista a Pablito Lescano y lleva varias décadas en la música. El grupo se iba a presentar en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia cuando se desató una batalla campal entre el público que terminó de la peor manera.

La banda de cumbia villera argentina tenía programada su última presentación de las tres que tenían en agenda en Colombia. Antes de que comience el show se desató la pelea entre barras de equipos de fútbol.

Las imágenes del brutal enfrentamiento se viralizaron en redes sociales. Personas identificadas como barras de equipos de fútbol discutieron, hubo golpes con arma blanca y se revolearon objetos.

Según informaron, la brutal pelea dejó un muerto y varios heridos de arma blanca.

Damas Gratis

El comunicado de las autoridades tras el brutal enfrentamiento en un show de Damas Gratis

Las autoridades del evento decidieron suspender el show y emitieron un comunicado para que se evacúe el lugar. En el mensaje difundido lamentaron lo sucedido y explicaron que no se realizaba la presentación por “motivos de seguridad” y para “proteger a los asistentes y colaboradores”. Además, señalaron que necesitaban que “las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Las personas que asistieron a ver el show buscaban refugiarse de la batalla campal entre hinchas de equipo de fútbol que se peleaban. En las imágenes que circularon se ve la disputa con navajas y objetos como sillas del lugar.

Por su parte, el alcalde de Bogotá publicó un comunicado sobre lo sucedido en el evento de música: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.

El comunicado del alcalde de Bogotá tras la brutal pelea en el recital de Damas Gratis

“Por otra parte, los hechos violentos sucedidos antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, expresó el mandatario.

De parte de la Policía Metropolitana de Bogotá comunicaron: “Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. En estos momentos tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”.