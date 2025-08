VIDEO: La tremenda burla de El Pepo hacia la China Suárez que se hizo viral

Lo que comenzó como una aparición pública en Estambul terminó convertida en uno de los virales más comentados del año. La China Suárez se convirtió en el centro de una nueva tendencia en TikTok por la forma particular en la que caminó junto a Mauro Icardi durante los festejos del Galatasaray. Ahora, fue El Pepo quien se sumó a la burla, provocando carcajadas en su público y reacciones masivas en internet.

Durante un show reciente, el líder de Los Gedes no solo interpretó “Berretines de Verduga”, la canción que musicalizó las parodias, sino que también imitó la famosa caminata de la actriz. El gesto desató una ovación inmediata entre los presentes, que no tardaron en grabar el momento y subirlo a TikTok. Desde entonces, los comentarios no paran.

La China, El Pepo y el meme nacional que no frena

La secuencia original se remonta a principios de junio, cuando la China Suárez apareció en el campo de juego del Galatasaray junto a Icardi. Su andar, algo inclinado hacia atrás y con paso elegante, despertó una mezcla de fascinación y burla. La escena fue editada con la música de Los Gedes, viralizada y replicada hasta el hartazgo.

Lejos de enojarse, la propia actriz respondió con humor. Junto a su hija Rufina y una amiga, Suárez grabó su propia versión del trend en TikTok. Sin embargo, la parodia ahora cruzó fronteras y géneros musicales: El Pepo la llevó al escenario, haciendo estallar al público.

La caminta de la China que se hizo viral.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar: “Que a la Tati la descanse hasta El Pepo es otro nivel”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Nunca un país entero la funó tanto a una persona”. Algunos incluso bromearon con teorías insólitas: “Ahora va a decir que El Pepo la manifestó cuando creó el tema”.