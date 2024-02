Así quedó una fan tras recibir un botellazo de Nicki Nicole durante un concierto: “Tengo 5 puntos”

Nicki Nicole es una cantante rosarina de 23 años, que desde su lanzamiento como cantante solista en 2019 no deja de sorprender con su talento y creatividad en todas sus canciones. Ella se ganó el reconocimiento de Argentina y de varios países del mundo, y, por lo tanto, tiene millones de fans.

Hace una semana, Nicki Nicole se presentó en los carnavales de Santa Cruz, Bolivia. La cantante argentina presentó algunas de sus canciones y tuvo la oportunidad de charlar con el público desde el escenario, lo que nunca esperó que iba ocasionar un accidente.

En un momento, Nicki, muy amable, frenó el show y le consultó al público: “¿Están bien de calor?”, y decidió tirarle botellas de agua a sus fanáticos, y explicó: “Lo intento, tengo el brazo corto”, y cuando se dio cuenta de que le pegó a una fan dijo: “Yo sabía que eso iba a pasar, perdón”.

Así quedó la fanática tras el botellazo de Nicki Nicole

La fanática que se encontraba presente en el show de Nicki Nicole se llama Emilia Arauz y se hizo presente en las redes sociales para contar su historia. Subió un video a TikTok y escribió: “Estoy sobreviviendo al botellazo que me tiro Nicki en el segundo día de carnaval”, y mostró que tenía una venda debajo del ojo.

Emilia contó: “Entre Nicki y producción empezaron a tirar botellas de agua, y me cayó una botella en el ojo. Mi amiga emocionada levanta la botella y dice: ‘mira tengo la botella de Nicki Nicole’, pero a mí me cayó en el ojo y tengo cinco puntos”. La herida no fue grave, pero los de seguridad insistieron sacarlas porque empezó a perder sangre.

La herida de la fan de Nicki Nicole tras el botellazo. Foto: TikTok

“Como estábamos bien adelante, el guardia nos saca a la fuerza para llevarme a emergencias. Llegamos y solo me limpiaron, me dijeron que eran enfermeros y que el seguro no cubría porque esto era para un servicio plástico”. Al día siguiente tuvo que ir a una clínica privada y le realizaron cinco puntos.