Apareció la ex de Emanuel Noir: el alivio del líder de Ke Personajes tras la intensa búsqueda de la madre de sus hijas

La ciudad de Concepción del Uruguay respiró aliviada este viernes al mediodía. Tras horas de muchísima incertidumbre y una denuncia policial de por medio, se confirmó que apareció Florencia Marisol Segovia, la ex pareja de Emanuel Noir, el líder de la banda Ke Personajes.

La mujer de 36 años, quien es la madre de las hijas del reconocido cantante, se había ausentado de su domicilio el jueves por la tarde, lo que encendió las alarmas de su círculo íntimo y de toda la comunidad entrerriana.

La preocupación escaló durante las primeras horas del viernes, cuando la madre de Segovia se presentó en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para radicar la denuncia por su paradero. Según manifestó ante las autoridades, desconocía completamente dónde podía estar su hija, lo que dio inicio a un pedido de localización inmediato.

Personal del Comando Radioeléctrico se puso al frente del operativo, rastreando diferentes zonas de la ciudad para dar con la mujer. Mientras tanto, en redes sociales, el entorno del cantante y los seguidores de la banda seguían de cerca las novedades, esperando un gesto o señal de que todo estuviera bien.

Finalmente, el reporte oficial de las autoridades locales comunicó el hallazgo como “sin efecto por habida”. Para tranquilidad de su familia y del propio Emanuel Noir, Florencia se presentó por sus propios medios en su vivienda.

De acuerdo a lo informado por la policía, Segovia se encuentra en buen estado de salud. Si bien no trascendieron los motivos de su ausencia temporal, lo importante para la familia fue confirmar su integridad física y dar por finalizada la búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia.

Por su parte, Emanuel Noir decidió usar sus redes sociales para llevar tranquilidad. Durante la tarde del viernes, el cantante de Ke Personajes subió a sus historias de Instagram una foto junto a sus hijas. La imagen vale más que mil palabras: tanto las niñas como él se ven sonriendo, demostrando que están alegres y todo fue solo un susto.

Quién es Florencia Marisol Segovia

Florencia fue pareja durante años de Emanuel Noir, con quien tiene dos hijas en común. A pesar de que el líder de Ke Personajes hoy es una de las figuras más importantes de la música argentina y regional, siempre mantuvo un vínculo cercano con su ciudad natal, Concepción del Uruguay, donde reside su familia y donde se originó el fenómeno musical que lidera los rankings de streaming.