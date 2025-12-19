Alarma en Concepción del Uruguay: desapareció Florencia Segovia, ligada al líder de Ke Personajes

La búsqueda de Florencia Marisol Segovia, de 36 años, se intensifica en Concepción del Uruguay, donde fue reportada como desaparecida desde el jueves por la tarde, según la denuncia presentada por su madre.

Segovia es madre de las hijas del cantante Emanuel Noir, líder de la popular banda de cumbia Ke Personajes, formada en Concepción del Uruguay y con importante presencia en la escena musical argentina.

Búsqueda de Florencia Marisol Segovia

La mujer salió de su hogar y no regresó ni se conoce su paradero, informaron fuentes policiales y familiares, por lo que se la busca activamente en distintos sectores de la zona.

Familiares, allegados y autoridades solicitan colaboración ciudadana y cualquier dato que pueda permitir ubicarla con vida. La policía local coordina rastrillajes y cruces de información con distintos operadores de seguridad.

Características físicas de Segovia:

• Tez trigueña

• Altura aproximada: 1,60 m

• Contextura robusta

• Cabello largo y oscuro

• Ojos marrones

Quienes puedan aportar información deberán comunicarse con la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar al 03442‑430895, con el Comando Radioeléctrico al 03442‑422222 o a través del número de emergencia 101.