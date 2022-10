7 canciones de reggaetón que fueron éxitos y ya cumplieron 10 años

El pasado fin de semana, “Gasolina” de Daddy Yankee fue coreada por una multitud durante el show de despedida en el Estadio de Vélez. El hit publicado en 2010 superó más de una década y ya se convirtió en uno de los clásicos del género urbano.

Acá la lista de canciones de reggaetón que ya cumplieron 10 años:

1. “Diva Virtual” de Don Omar se publicó en 2009



2. “Mi cama huele a ti” de Tito El Bambino con Zion & Lennox fue lanzada ese mismo año



3. “I know you want me” de Pitbull, el hit que recuerda automáticamente a Ricardo Fort y su interpretación en el programa de Marcelo Tinelli, también salió en el 2009



Don Omar

4. “Danza Kuduro” otro de los éxitos de Don Omar fue publicada en 2010



5. “Si no le contesto” de Plan B salió ese mismo año



6. “Algo que me gusta de ti” de Wisin y Yandel, perteneciente al álbum “Líderes” fue lanzado en el 2012



7. “Limbo” de Daddy Yankee también ha sido publicada hace 10 años.

Se disfrazó de Daddy Yankee, entró al hotel del cantante y le robó dos millones de euros\u002E Foto: AFP\u002E

TOP 10 DEL RANKING DE MEJORES CANCIONES DE REGGAETÓN DE LA HISTORIA:

La revista Rolling Stone ha publicado una lista con las mejores canciones de reggaetón de la historia y acá están las que integran los primeros puestos.

#10. “Mayor que yo” de Baby Ranks, Daddy Yankee, Tony Tun Tun, Wisin & Yandel, y Héctor El Father.

#9. “Te Bote (Remix)” de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna.

#8. “Oye mi canto) de N.O.R.E. feat. Daddy Yankee, Nina Sky, Big Mato y Gem Star.

#7. “Safaera” de Bad Bunny feat. Jowell & Randy y Ñengo Flow.

#6. “Rakata” de Wisin & Yandel.

#5. “Yo voy” de Zion y Lennox feat. Daddy Yankee.

#4. “Dile” de Don Omar.

#3. “Pa’ Que Retozen” de Tego Calderón.

#2. “Quiero bailar” de Ivy Queen.

#1. “Gasolina” de Daddy Yankee.