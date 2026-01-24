“2026 es el nuevo 2016”: por qué todos están volviendo a escuchar a Justin Bieber y Calvin Harris en Spotify

¿Sentís que el 2026 tiene un “aire” familiar? No sos solo vos. En las redes sociales, la frase “2026 es el nuevo 2016” se volvió un mantra. Lo que empezó como una observación estética o cultural en TikTok e Instagram, se volvió un trend y hoy se traduce en números concretos: la música de hace diez años está rompiendo los algoritmos de Spotify.

Desde el 1 de enero de 2026, las playlists creadas por usuarios bajo la temática “2016” crecieron un impactante 790% a nivel global. El “Efecto 2016” es real y está transformando la nostalgia en una experiencia de escucha masiva.

Justin Bieber

Volvió el 2016: la profecía que se cumplió en Spotify

Lejos de ser un recuerdo pasajero, los hits lanzados entre 2015 y 2016 volvieron a copar las listas de éxitos. Según datos de la plataforma, estas canciones aumentaron su presencia en el Spotify Global Top 50 en más de un 150% en lo que va del año.

En Argentina, la tendencia viene avisando: entre 2020 y 2025, las reproducciones de temas de 2016 crecieron un 31%. Para los argentinos, esa música no es solo ruido de fondo, sino un refugio emocional y cultural que hoy, en pleno 2026, se siente más vigente que nunca.

(Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File) eeuu las vegas Justin Bieber entrega de premios 2016 Billboard

Si hablamos de los protagonistas de esta era, hay un nombre que se lleva todos los flashes: Justin Bieber. El canadiense se consolida como el gran referente de este regreso, acompañado por Calvin Harris, el arquitecto de ese sonido que mezcló el pop con el EDM (música electrónica) y que marcó a fuego los boliches y radios de aquel entonces.

Playlists “2016”: Las favoritas en Argentina

El público local tiene claro qué temas no pueden faltar en una fiesta o en los auriculares para revivir esa época:

“Let Me Love You” - DJ Snake, Justin Bieber

“Sorry” - Justin Bieber

“Lush Life” - Zara Larsson

“What Do You Mean?” - Justin Bieber

“Summer” - Calvin Harris

“No Lie” - Dua Lipa, Sean Paul

“One Dance” - Drake

“Outside” - Calvin Harris, Ellie Goulding

“I Gotta Feeling” - Black Eyed Peas

“Closer” - The Chainsmokers, Halsey

Lo más escuchado de 2016 a nivel global en lo que va del año

A nivel mundial, el algoritmo no miente y estas son las canciones de hace una década que más suenan en este 2026:

“That’s What I Like” – Bruno Mars

“One Dance” – Drake, Wizkid & Kyla

“Starboy” – The Weeknd & Daft Punk

“Let Me Love You” – DJ Snake & Justin Bieber

“Closer” – The Chainsmokers & Halsey

El Efecto 2016 llegó para demostrar que la nostalgia ya no es mirar hacia atrás con tristeza, sino una forma activa de disfrutar el presente, curar contenido y conectar con una comunidad que, diez años después, sigue eligiendo los mismos estribillos.