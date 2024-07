Video viral: la marcha de los alumnos de una escuela de Lules

En una entrevista con el periodista Germán Valdez, el profesor Enrique Ramon González contó sobre el video que se volvió viral en estas horas, que muestra a los alumnos de la escuela Técnica de Lules marchando con la Bandera Nacional, el cual fue compartido por la mismísima vicepresidenta Victoria Villarruel.

- Se hizo famoso por un video que circuló en las redes. ¿Cómo nace esta idea?

-” Esto nace el año pasado. Ya que nos pidió la directora anterior que era la directora María de los Ángeles Mesurado, quien estaba a cargo de la dirección para el desfile de los séptimos que se hacía en la plaza 9 de julio en Lules y a pedido de los padres también porque querían mostrar a los chicos cómo habían llevado la bandera adelante los valores de la patria de San Martín de Belgrano y era momento de demostrarle a todo el pueblo de Lules y a los mismos padres cómo los chicos estaban comprometidos ellos mismos con su próxima actuación que iban a tener. Este año tenemos otro nuevo director que está a cargo de la dirección el profesor Roque Pico y también el pedido de los padres fue que siga yo con esto, y este año la primera prueba fue el 3 de Mayo. Con la reafirmación y jura de la promesa para la Constitución de los chicos de tercer año. Entonces todos los chicos de tercer año iban a la plaza 9 de julio y ahí prestaban su juramento a la Constitución, a los terceros años los llevé desfilando también desde la propia escuela, así como a estos chicos. Salimos de la Escuela, desfilando hacia la plaza y después nos tocó el turno de los séptimos años para la reafirmación de la promesa a la bandera que fue durante el acto del 19 de junio. Entonces los saqué desfilando desde la escuela y el acto fue en la plaza 9 de julio a las 3 de la tarde, pero lo que se ve en el vídeo es el acto del día de la bandera que se hizo el martes 25. Esto fue el martes 25 y lo que se ve en el video no estaba planificado porque ya lo habíamos hecho en la plaza yo ya había llevado a los chicos desfilando desde la escuela el 19 entonces terminado toda la parte protocolar y ceremonial de la bandera me dice la regente Carmen Alemann: “Profesor, los padres están pidiendo que haga lo mismo que hizo llevando a los chicos desfilando el día 19″. Bueno, le digo, no tengo ningún problema. Y lo hice, esperé el retiro de la bandera oficial de la nación y le dije a los estudiantes formen de nuevo, vamos a hacer un pasaje por todas las Galerías de la escuela demostrando lo que es la cohesión, el amor a la patria, el civismo. Lo que tienen los chicos fue todo obra de ellos, yo agradezco infinitamente a la escuela que ella siempre ha estado abierta a todas estas a estas cosas que demuestran lo que es la patria, el civismo puro, la democratización, los valores que tenemos como Tucumanos, como argentinos que debemos tener. Todos los chicos, nuestra juventud no está solamente para el placer, estas cosas demuestran que la juventud no está perdida. Tampoco es, como dicen ciertos comentarios que he leído por ahí, que hay gente que está en contra, que no le ha gustado, pero esto no tiene nada nada que ver con otro aspecto que no sea mostrar lo que es el amor a la patria y el trabajo de los chicos”.

- ¿Que escuela es?

- “Escuela ENET, Escuela de Educación Técnica Número I de Lules”

- Usted es maestro

- “Yo soy profesor de lengua extranjera, inglés.”