Verano con seguridad en los Valles

En Tafí del Valle, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el lanzamiento del Operativo de Seguridad Verano 2026, un ​ especial de la Policía de Tucumán que refuerza la presencia policial durante la temporada estival en la villa turística. La jornada incluyó, además, la entrega de un vehículo utilitario para el Área de Discapacidad del municipio, destinado a fortalecer políticas de inclusión y asistencia.

Durante el acto, Jaldo subrayó que la seguridad es una condición clave para el desarrollo turístico y urbano: “queremos un crecimiento planificado y organizado, donde se respete la propiedad privada y del Estado”.

En ese marco, remarcó la lucha contra el narcomenudeo y aportó datos comparativos que reflejan el impacto de las políticas implementadas: “Comparando 2024 con 2025, la incautación de marihuana creció un 1.600% y de cocaína un 350%. En estos dos años, más de 250 personas fueron juzgadas y condenadas por narcomenudeo en la provincia”.

Turismo, salud y tranquilidad

Al referirse a la temporada estival, el gobernador destacó el compromiso del Estado con la comunidad local y los visitantes: “venimos a apoyar a todos para que pasen unas felices vacaciones. Queremos brindar tranquilidad, atención de salud y seguridad, y un crecimiento sostenido de Tafí del Valle, trabajando juntos Estado, municipio y vecinos”.

Trabajo coordinado y mensaje a la comunidad

El vicegobernador Miguel Acevedo puso el acento en el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado y el municipio: “Para quienes viven en Tafí del Valle y para quienes nos visitan, pueden estar tranquilos: sus vidas y sus bienes están cuidados gracias a la decisión del Gobernador y al trabajo coordinado del Ministerio de Seguridad, la Policía y el municipio”, sostuvo.

Luego, convocó a la corresponsabilidad social: “Nosotros, como Estado, nos hacemos cargo de la seguridad y de la salud. Solo falta el compromiso de los vecinos, los comerciantes y quienes visitan Tafí del Valle para que podamos disfrutar de una temporada fantástica”.

Y cerró con una definición de identidad y proyección: “Tucumán lo tiene todo, y Tafí del Valle es un ejemplo de su paisaje, su gente y su potencial. Disfrutemos de esta temporada y sigamos trabajando juntos”.

Refuerzos, controles y prevención

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, señaló que la seguridad es primordial para el desarrollo comercial y turístico. Detalló que el operativo incorpora alrededor de 100 efectivos adicionales, más móviles para recorridos y controles en rutas, y la continuidad del operativo Lapacho. En materia de prevención vial fue categórico: “Tolerancia cero al alcohol al volante. Quien maneje no debe consumir alcohol, para disfrutar y volver a casa sano y seguro”.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, remarcó que el dispositivo garantiza presencia policial permanente y tolerancia cero frente a delitos y comercialización de sustancias tóxicas. “La policía está preparada para actuar inmediatamente y la justicia aplicará todo el rigor ante cualquier infracción”, afirmó.

Una Policía preventiva para vecinos y turistas

El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, explicó que el esquema prioriza la prevención en todo el territorio provincial, con foco en zonas turísticas: “Van a sentir una Policía preventiva, a favor del ciudadano, del comerciante y del turista. Sepan que tienen una Policía decente, decidida a combatir con dureza el delito cuando sea necesario”, expresó.

Coordinación local para una temporada ordenada

El intendente Francisco Caliva valoró la coordinación entre Estado, fuerzas de seguridad, comerciantes y comunidad para asegurar un verano ordenado: “Muy bienvenidas todas las fuerzas policiales, muchas gracias. sus vidas y sus bienes están cuidados, y el gobierno está haciendo todo con su equipo de trabajo: salud, educación, todos presentes para proteger a los lugareños y a los turistas”, afirmó.

Acompañaron el lanzamiento el vicegobernador Acevedo; el intendente Francisco Caliva; los ministros Monteros, Agüero Gamboa y Luis Medina Ruiz; el interventor del Ipvydu, Hugo Cabral; el subjefe de Policía Roque Yñigo; el Fiscal Adjunto Raúl Ferrazano; los legisladores Walter Herrera, Alberto Olea, Sara Lazarte, Marcelo Herrera y Roberto Moreno; y el interventor del IPLA, Dante Loza.