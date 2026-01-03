Un poder judicial consolidado, eficiente y cercano

“Continuemos avanzando hacia un Poder Judicial cada vez más consolidado, eficiente, cercano y garante de la paz social de todos los tucumanos”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Daniel Leiva en su mensaje de fín de año al Poder Judicial. El texto es el siguiente: “En mi carácter de Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y en representación de la misma, quiero saludar a magistrados, funcionarios y empleados de este Poder Judicial en estas Fiestas.

Aprovecho esta oportunidad para desearles un 2026 venturoso y próspero para todos, y para hacerles llegar mi reconocimiento hacia el trabajo que llevan adelante a diario con dedicación y compromiso por la mejora permanente.

Felices Fiestas.