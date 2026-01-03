Vía Tucumán

Un poder judicial consolidado, eficiente y cercano

Es lo que expresó el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva

Yanina Elizabeth Vega

3 de enero de 2026,

Un poder judicial consolidado, eficiente y cercano
Es lo que expresó el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva

“Continuemos avanzando hacia un Poder Judicial cada vez más consolidado, eficiente, cercano y garante de la paz social de todos los tucumanos”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Daniel Leiva en su mensaje de fín de año al Poder Judicial. El texto es el siguiente: “En mi carácter de Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y en representación de la misma, quiero saludar a magistrados, funcionarios y empleados de este Poder Judicial en estas Fiestas.

Aprovecho esta oportunidad para desearles un 2026 venturoso y próspero para todos, y para hacerles llegar mi reconocimiento hacia el trabajo que llevan adelante a diario con dedicación y compromiso por la mejora permanente.

Felices Fiestas.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS