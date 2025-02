Un balance de una competencia en los valles

Funcionarios del Gobierno de Tucumán se reunieron para hacer un balance del desafío “La Vuelta al Valle Rural Bike”, una aventura deportiva en Tafí del Valle.

Participaron el ministro del Interior, Darío Monteros; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; la vicepresidente del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva; el secretario de Deportes, Diego Erroz y Katherina Rosemarie Mazzucco, subsecretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales. Se informó que esta “competencia marcó el inicio del campeonato de Zona Deportiva Rural Bike, un circuito compuesto por ocho desafíos que se desarrollarán a lo largo del año y que premiarán a los mejores ciclistas en noviembre. Los participantes compitieron en diversas categorías, incluyendo Juveniles, Élite, Master A1 y A2, B1 y B2, C1 y C2, D1 y D2, además de la modalidad e-bike.

Se aclaró que la competencia “fue posible gracias al trabajo conjunto del Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, la Secretaría de Deportes de la provincia, el Ente Tucumán Turismo, el Municipio de Tafí del Valle, la Comuna de El Mollar y Zona Deportiva, quienes unieron esfuerzos para fomentar el deporte y el turismo en la región”. Se indicó que “con un gran marco de público alentando a los competidores, “La Vuelta al Valle” no sólo desafió la resistencia de los ciclistas, sino que también consolidó a Tafí del Valle como un destino ideal para el deporte de aventura. La organización agradeció a todos los participantes y colaboradores, reafirmando su compromiso de seguir impulsando el ciclismo y los eventos deportivos en la provincia”

Monteros dijo que : “el gobernador siempre nos dice que tenemos que trabajar en equipo, apoyándonos mutuamente con los distintos organismos que tiene la provincia. Con esta primera fecha del torneo provincial se superó más de 900 participantes con sus familias y equipos. Esto es muy importante en este recorrido del Valle, que abarcó no tan solo Tafí Valle, sino que la comuna de El Mollar. Esto es importante para el turismo porque no hay duda que dinamiza la economía, dinamiza lo que es el hospedaje y los hoteles, sumado a lo que hemos vivido este fin de semana con la Fiesta del Queso. Tafí del Valle y El Mollar han estado prácticamente colmados. No hay dudas que vamos a recorrer las comunas y municipios del interior con este evento deportivo”.

Por su parte, Albarracín señaló que “analizamos este trabajo que hemos visto plasmado el fin de semana, como nos pide el gobernador Osvaldo Jaldo, trabajando de modo conjunto, aunando esfuerzo los distintos estamentos del Gobierno provincial y hemos logrado una gran afluencia de competidores que vinieron con sus equipos y sus familias. La Vuelta al Valle ha sido no solamente una competencia de ciclismo de montaña, sino que ha sido el inicio de un campeonato que, de modo conjunto con la Secretaría de Deporte, con el Ministerio del Interior y con el Ente Tucumán Turismo, hemos podido llevar adelante”.