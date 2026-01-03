" Tucumán es Zamba", un libro que lleva en su tapa la imagen de Mercedes Sosa fue presentado en el Ente Cultural de Tucumán y el INAMU(Instituto Nacional de la Música).La presentación tuvo lugar en el Teatro Orestes Caviglia, de la “publicación dedicada a poner en valor este emblemático género musical, parte fundamental de la identidad cultural y musical argentina.

La obra propone un recorrido por los orígenes, la evolución y la riqueza estética de la zamba en Tucumán, destacando sus principales obras, autores, intérpretes y el entramado cultural que le dio vida a lo largo de más de un siglo”.

El Ente Cultural de Tucumán destacó que “el libro reúne letras con cifrado, partituras, comentarios históricos, síntesis biográficas y códigos QR que enlazan a versiones significativas de las canciones, convirtiéndose en un material de consulta fundamental para intérpretes, docentes, investigadores, instituciones educativas y para toda persona interesada en profundizar en el patrimonio musical argentino”El libro tiene a Rubén Cruz, como redactor general de la publicación y a Neli Saporiti, coordinadora editorial.