Tucumán cerró diciembre con balance de operativos y refuerzos preventivos

En una reunión realizada este lunes 29 de diciembre de 2025, el gobernador Osvaldo Jaldo analizó el balance de seguridad y el despliegue de operativos preventivos junto al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, en un encuentro donde se repasaron las acciones de diciembre y la planificación para la temporada de verano.

Del encuentro participaron también el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; y el exdiputado Agustín Fernández. Según se informó, el eje estuvo puesto en los recorridos barriales, los controles policiales y el cierre de año en materia de prevención y control del delito, especialmente en distintos puntos de San Miguel de Tucumán.

En ese marco, el ministro Eugenio Agüero Gamboa sostuvo que el trabajo en calle se mantiene activo y con presencia sostenida en zonas consideradas sensibles.

“Hoy seguimos recorriendo los barrios, distintos puntos específicos de San Miguel de Tucumán, como nos ha pedido el Gobernador, acercándonos a los vecinos y al personal policial”, señaló.

El funcionario explicó que en esas visitas se busca incorporar la perspectiva ciudadana para ajustar el esquema de prevención.

“Les preguntamos cómo está funcionando la presencia policial, las garitas, y qué opinan del trabajo que se está realizando en la zona”, indicó, y remarcó que, además de los datos formales, la experiencia cotidiana de los barrios aporta información clave.

“Más allá de las estadísticas y del mapa del delito, escuchar a los ciudadanos es fundamental para mejorar el trabajo preventivo”, afirmó.

Otro de los puntos resaltados fue la necesidad de que los vecinos formalicen denuncias cuando ocurren hechos delictivos. El ministro insistió en que denunciar y aportar información mejora la capacidad de respuesta.

“Es muy importante hacer la denuncia y aportar datos, porque eso permite que la policía actúe y pueda poner a los autores de los delitos a disposición de la Justicia”, sostuvo.

Durante la reunión, Agüero Gamboa presentó al Gobernador un informe sobre el comportamiento de diciembre y el balance general del año, con foco en los dispositivos implementados y los que siguen en marcha.

“Charlamos sobre los operativos que realizó y programó la Policía de Tucumán, especialmente los vinculados al plan Felices Fiestas y los que están previstos para el operativo Felices Vacaciones”, detalló.

En relación con hechos recientes de alto impacto, el ministro fue consultado por casos de femicidios y señaló que los responsables ya fueron aprehendidos.

“Se trabajó de forma conjunta entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal, y todos los autores fueron detenidos por orden de la Justicia”, manifestó, aclarando que se trató de delitos ocurridos en el ámbito intrafamiliar.

Como cierre, el titular de Seguridad remarcó la articulación entre áreas del Estado para sostener respuestas rápidas frente a hechos delictivos, en una etapa del año donde suelen incrementarse los controles y despliegues por actividades sociales, traslados y eventos propios de la temporada.