Tras la tormenta, Jaldo resaltó el funcionamiento del Plan Prelluvia

En diálogo con la prensa, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes a los efectos del fenómeno climático ocurrido el sábado pasado, cuando en menos de dos horas cayeron 130 milímetros de agua sobre distintos puntos de la provincia. Jaldo destacó que, gracias a las obras realizadas en el marco del Plan Prelluvia, los servicios fueron rápidamente restablecidos, y no se registraron víctimas fatales ni desaparecidos, a pesar de la magnitud de las precipitaciones.

“Ha sido un gran siniestro, pero las tareas que hemos realizado dieron los resultados esperados. A las 48 horas, todos los servicios están funcionando normalmente. Recordemos que en tan solo dos horas, llovió lo que se esperaba para todo el mes de marzo”, aseguró el gobernador, quien destacó que, pese a los problemas de anegamiento en algunas zonas, la respuesta fue eficaz: “Nobleza obliga, las obras del Plan Prelluvia que venimos llevando a cabo han dado su resultado”, remarcó.

Jaldo hizo hincapié en que, a diferencia de otros años, no hubo inundaciones masivas ni pueblos enteros cubiertos por el agua. Recordó los desastres que ocurrieron en 2018, cuando localidades como Lamadrid y Juan Bautista Alberdi sufrieron grandes inundaciones: “Hoy, con 130 milímetros de agua en dos horas, no tuvimos que lamentar víctimas fatales ni desaparecidos, y las obras funcionaron adecuadamente. Los canales no rebalsaron, y el escurrimiento fue importante. Todo el sistema de drenaje y desagües ha cumplido su función”, destacó el mandatario.

Sobre la situación de las rutas y los servicios, el mandatario explicó que no hay cortes de rutas en Tucumán y que la mayoría de los servicios de energía están operativos, salvo en algunas zonas del interior donde los caminos dificultan el acceso de las grúas para reparar transformadores: “La Ruta 40, que conecta con Colalao del Valle, ya está transitable”, afirmó, subrayando que el servicio de agua potable está habilitado en toda la provincia. Sin embargo, el gobernador señaló que aún se están realizando trabajos en el sistema de cloacas debido a obstrucciones causadas por la basura acumulada en los desagües.

En cuanto a la asistencia, Jaldo informó que el Gobierno provincial, en coordinación con los intendentes y comisionados comunales, distribuyó ayuda en las áreas afectadas, tanto en la Capital como en el interior. Además, aseguró que la Nación se mantuvo en contacto permanente con el Gobierno provincial para ofrecer apoyo, y que, si la situación se agravaba, no dudarían en solicitar ayuda adicional: “Estuvimos en contacto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el viceministro de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo provincial también reiteró que, aunque los daños materiales en vehículos y viviendas fueron inevitables debido a la magnitud del fenómeno, lo más importante es que no se perdieron vidas: “Con 130 milímetros de lluvia en tan poco tiempo, es imposible que las calles y los ríos puedan manejar tal cantidad de agua. Hay daños materiales, pero las personas están a salvo”, concluyó Jaldo, reafirmando su compromiso con la continuación de las obras en todo el territorio provincial.