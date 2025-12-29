Terminal de Ómnibus: licitación para modernización por US$ 7 millones

La Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán quedó en el centro de un plan de modernización integral que el Gobierno de Tucumán oficializó mediante un llamado a licitación nacional para la recuperación y explotación del predio. La iniciativa prevé una concesión por 20 años y exige una inversión mínima de US$ 7 millones en un plazo máximo de cuatro años, con el objetivo de mejorar seguridad, confort y conectividad para quienes viajan.

El cronograma fijó el 10 de marzo como fecha para la presentación de ofertas, en un proceso que apunta a sumar competencia y transparencia en la adjudicación.

Licitación nacional y pliegos abiertos

Según se informó, el proyecto fue impulsado bajo la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, con pliegos trabajados junto al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, el área de Economía y la Fiscalía de Estado. En ese marco, el ministro Marcelo Nazur remarcó: “el Gobernador ya firmó el decreto de llamado a licitación, aprobando los pliegos para el 10 de marzo. Es una licitación nacional y los pliegos son de acceso gratuito, justamente para asegurar la mayor cantidad de oferentes posibles para la nueva concesión”.

Qué obras incluye el plan

La propuesta establece obras prioritarias para una transformación de fondo, con foco en el funcionamiento cotidiano del edificio y la experiencia del pasajero. Entre los puntos principales figuran:

Remodelación completa de accesos .

Jerarquización del ingreso peatonal .

Climatización en la zona de andenes.

Incorporación de cartelería digital .

Reordenamiento del sector comercial y gastronómico para optimizar espacios.

El ministro Marcelo Nazur también señaló: “Buscamos una transformación de fondo: que incluirá un espacio verde y un lugar temático con gastronomía. Es un anteproyecto muy lindo el de la Provincia, que sienta las condiciones mínimas para la obra”.

Dato clave

Bajo el esquema de concesión, se aclaró que la infraestructura y los equipos seguirán siendo propiedad del Estado provincial, mientras el concesionario asume la inversión y la explotación del predio durante el período establecido.

El proyecto se presenta como una apuesta estratégica: no solo por el recambio edilicio y tecnológico, sino también por el rol de la terminal como puerta de entrada a la provincia y nodo de integración regional, con impacto directo en el movimiento turístico y la circulación diaria de miles de usuarios.