Vía Tucumán

Temporal: San Miguel de Tucumán quedó bajo agua en minutos

La tormenta golpeó con fuerza y dejó zonas intransitables; recomiendan evitar arterias propensas a anegarse.

Sol Alvarez Natale

29 de diciembre de 2025,

La gran cantidad de agua caída en pocos minutos generó anegamientos en la ciudad.

El cielo se desplomó de golpe sobre San Miguel de Tucumán y, en cuestión de minutos, la ciudad cambió de ritmo: el tránsito se frenó, el agua ocupó carriles completos y varios puntos quedaron prácticamente intransitables.

La postal se repitió en distintos barrios, con reportes vecinales que ubicaron los mayores problemas en Suipacha al 1400 (zona avenida Mitre) y en Líbano al 1400, frente a la plaza Capitán Candelaria, donde el caudal avanzó rápido y cubrió gran parte de la calzada.

Anegamientos en San Miguel de Tucumán complicaron tránsito y viviendas.
Anegamientos en San Miguel de Tucumán complicaron tránsito y viviendas.

Entre bocinazos y maniobras apresuradas, autos y motos intentaron encontrar pasos alternativos mientras peatones buscaban veredas altas para no quedar a merced de la correntada.

En medio de esa escena, se produjo una situación delicada: una pareja quedó encerrada por el anegamiento en un sector donde la corriente se vuelve traicionera, y fueron los propios vecinos quienes intervinieron para ayudar a salir.

El episodio reactivó un reclamo que vuelve cada vez que las tormentas golpean fuerte: carteles de advertencia y señalización preventiva en tramos críticos, especialmente cerca de desagües y canales.

El agua no solo complicó la circulación. También alcanzó viviendas. En avenida Roca al 300, residentes advirtieron que el ingreso fue casi inmediato, con daños y pérdidas materiales que se suman a la preocupación por la continuidad de la inestabilidad.

Con un pronóstico todavía inquietante, las recomendaciones apuntan a lo esencial: manejar con precaución extrema, evitar calles que suelen anegarse y no arriesgarse a cruzar zonas donde el agua tapa la calzada, porque el nivel puede subir sin aviso.

