El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó la firma de convenios para la ejecución de obras de agua y cloacas para Tucumán por un monto superior a los $ 6.300 millones que serán financiados por el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA).

El Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, participó del acto junto al representante de la Unidad Regional Norte Grande del Enohsa, Gerónimo Vargas Aignasse.

“Es un momento muy importante hoy. Estamos firmando convenios por obras que tienen que ver con mejorar la calidad de vida, con hacer llegar servicios esenciales a quienes no lo tienen como es agua y cloacas. No podemos pretender bajar los índices de pobreza si a la gente no le damos los servicios esenciales. Estos contratos superan los $6 mil millones y con los montos firmados en total con todas las obras y proyectos superan al 40% del presupuesto de la provincia. Por eso tenemos palabras de agradecimiento para el presidente Alberto Fernández y al doctor Juan Manzur, que gestiona para los 24 distritos del país pero que sin duda su corazón y su preocupación pasa por Tucumán”, dijo el gobernador.

Por su parte Manzur señaló que “hoy damos un paso más hacia adelante en la gestión con obra pública y esto genera trabajo y mejora la calidad de vida a cientos de miles de familias en Tucumán. Esto es un gran trabajo que se viene haciendo y sumado a las viviendas, rutas y obras de infraestructura habla de que estamos generando las condiciones del Tucumán que queremo: el del progreso, que incluya, genere oportunidades y mire hacia adelante”.

Finalmente Gerónimo Vargas Aignasse manifestó que “es un día muy importante, con la firma de contratos de obras con empresarios que ya están adjudicadas y en 20 día arrancan, por un monto de 2500 millones de pesos. Se tratan de obras de saneamiento y cloacas. Fundamentalmente en Simoca, Aguilares, San Andrés, 10 pozos para San Miguel de Tucumán, ampliación de la planta de San Felipe y redes de extensión en Banda del Río Salí”.

Según lo detallado, se firmaron los siguientes contratos de obras:

A San Andrés, el organismo federal financiará la obra de red colectora de cloacas por un monto de $ 652.542.635,89.

Para Simoca correspondió la obra de planta de tratamiento, más la red colectora de cloacas por un monto de $ 821.799.138,34.

En tanto que, para San Miguel de Tucumán se llevó a cabo la firma por la obra de ampliación y refuncionalización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Felipe por $ 656.826.489,70. También, la obra de Perforación de 10 pozos de agua potable por $ 388.315.028,25.

Mientras que, se rubricaron los siguientes convenios específicos:

Para el barrio la Villa Nueva, en Aguilares, obra de red colectora de cloacas por $ 275.000.000.

En Banda del Río Salí se llevarán a cabo obra de perforación de dos pozos de agua. El primero de ellos por $29.523.948,54, incluye pozo semi surgente más extensión de red para los barrios Alberdi, San José y Capitán Candelaria. También, perforación de pozos semis surgentes y obras complementarias en barrio Alberdi.

El segundo pozo es por un monto de $36.678.954.44 en Barrio Santa Rosa, incluye una cañería de interconexión con los barrios Aeropuerto y Ex Estación.

Por último, se suscribieron los convenios de obras de saneamientos por un monto de $ 3.500 millones que serán financiados por el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento para comunas y municipios del interior de la provincia de Tucumán, en los que se contabilizan pozos de agua potable, re perforaciones de pozos de agua potable, sistemas de distribución de agua en cañería de PVC y recambio de cañerías.