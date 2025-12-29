Sandra Mendoza, tras reunirse con Jaldo: “No he votado en contra de la educación pública”

En el tramo final de 2025, Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a la senadora nacional Sandra Mendoza para revisar el cierre del año, el avance de obras en la provincia y el nuevo escenario político abierto tras la aprobación del Presupuesto nacional 2026 en el Senado.

La reunión se inscribió en una agenda de trabajo conjunta que apunta a sostener la coordinación institucional entre la Provincia y sus representantes en el Congreso.

Al término del encuentro, la senadora señaló que el objetivo fue “analizar un poco cómo despedir el año, inaugurando obras, y también para analizar la sesión del día viernes y lo que pasó en el Senado”, y consideró relevante que el país vuelva a contar con una ley de presupuesto tras dos años.

En ese marco, la senadora reconoció que el texto aprobado no era el esperado, pero defendió su valor como herramienta de previsibilidad.

“No es el mejor presupuesto ni el que hubiéramos querido, pero tampoco es dejarle liberada la lapicera al Gobierno Nacional para que distribuya los fondos como quiera. Mal que mal, en este presupuesto está instalado qué es lo que se va a hacer”, sostuvo

Consultada por el financiamiento educativo, la funcionaria afirmó: “no he votado en contra de la educación pública” y planteó que los cambios en la normativa buscan aportar orden y previsibilidad, sin implicar necesariamente un ajuste automático.

En esa línea, expresó: “Ojalá que no sea el 6%, sino el 7 u 8%; cuando sea más para educación, mejor todavía”.

La senadora también remarcó que, en el debate parlamentario, se buscó evitar retrocesos en áreas sensibles: “Había artículos que no tenían que haberse aprobado nunca y en el Senado no hubieran salido porque estábamos convencidos de defender esos derechos”, señaló, al referirse a temas vinculados con educación y discapacidad

De cara a 2026, Mendoza ratificó que mantendrá una línea de trabajo coordinada con el Gobierno provincial: “En diálogo permanente vamos a trabajar de acuerdo a las necesidades de la provincia y en lo que podamos aportar desde el Senado lo vamos a hacer”.

En el repaso de la situación local, puso el foco en obras financiadas con recursos provinciales y en la expectativa de que la Nación reintegre fondos pendientes: “La provincia ha puesto recursos propios en obras que son de los tucumanos y la Nación todavía tiene que devolver esos fondos”, sostuvo.

También mencionó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como una señal positiva aunque insuficiente: “Todavía no es lo que le correspondería a Tucumán, pero algo es algo y lo agradecemos”.

Reforma laboral y clima económico

En la proyección legislativa, Sandra Mendoza indicó que la actividad en el Congreso se retomará a partir del 10 de febrero, con la reforma laboral entre los temas centrales. “Así como está la ley, yo no la apruebo”, afirmó, y anticipó que su postura buscará cambios consensuados con los sectores sindicales, con eje en la defensa de los trabajadores.

Sobre el presente económico nacional, la senadora describió un panorama complejo y apuntó a la distancia entre los indicadores macro y la vida cotidiana.

“Todo está confuso y complicado. Más allá del discurso del déficit cero, en la gente no se siente una mejora”, concluyó.