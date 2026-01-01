Sandra Mendoza defendió su voto al Presupuesto 2026

La senadora habló del artículo educativo, del rol de los gobernadores y de un peronismo que aún busca conducción y rumbo federal. En diálogo con el periodista Germán Valdez, la senadora Sandra Mendoza defendió el voto que habilitó el Presupuesto 2026, sostuvo que era preferible contar con una hoja de ruta antes que seguir sin previsibilidad, y describió un escenario político donde el poder territorial de los gobernadores empieza a pesar más que las conducciones centralizadas.

-¿Cuál es la reflexión que hace usted de lo que pasó el viernes en el Senado?

-Bueno, el viernes se aprobó el presupuesto 2026. La verdad que, bueno, no es uno de los mejores presupuestos que hemos aprobado, pero bueno, mejor es tener un mal presupuesto que no tener presupuesto. Hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto y la verdad que la lapicera de Casa Rosada se manejó como quiso. Entonces, creo que es saludable, es democrático y un presidente tiene que tener presupuesto. Así que en ese sentido es lo que hemos acompañado.

-Y usted cuando mira toda esta cuestión, los análisis que se están haciendo, cuando algunos la critican por su nuevo voto, ¿qué opina usted? ¿Qué dice usted?

-No, la verdad que, yo sé que hay gente capaz que no entiende y otra gente que también es de mala intención, ¿no? Porque el artículo 30 habla, no habla, dicen todo, escuché muchas barbaridades y muchas cosas decir que hemos votado en contra de la educación, en el desfinanciamiento de la educación y no es así. En el artículo 30 no desfinancia, simplemente le quita el piso que tenían del 6%.

-Eso, ¿qué quiere decir? Que sacando ese piso puede ser que sea ese, puede ser que sea el 7%, puede ser que sea el 8, ojalá sea mucho más. Así que en ese sentido no es que le hemos quitado, sino que se eliminó el piso que tenía.

-Ahora el peronismo, ¿cómo se reconfigura ahora? A partir de ahora en todo esto, ¿cuál es su criterio?

-No, bueno, el peronismo todavía no vislumbra un acomodamiento y no vislumbra una persona que esté al frente, que aglutine y que pueda pedir, digamos, que todas las bases peronistas puedan estar incluidas. Así que en ese sentido, yo creo que falta mucho todavía para hacer, falta mucho para que podamos ir hilvanando.Yo tengo fe y confianza en que el peronismo se va a reordenar y que va a surgir alguien que se ponga al frente y que diga: “Bueno, tiene que funcionar.” Porque necesitamos escuchar las distintas voces, necesitamos escuchar también el interior. No se maneja solamente en Buenos Aires.

Hay que prestar atención a cada una de las provincias, cómo viven, cómo se manejan, de qué manera se puede hacer, digamos, un lineamiento que podamos decir: bueno, el peronismo está en camino y podemos ser alternativa para el 2027. Todavía falta eso, pero tengo confianza que se puede dar.

-Y lo de Axel Kicillof, ¿cuál es su visión?

-Bueno, es un compañero que tiene anhelo, que tiene, digamos, futuro, es un compañero joven con principios claros y que es un compañero que puede ser, pero bueno, hay que dejarlo ser.

Entonces, yo creo que en ese sentido creo que las bases del peronismo que vienen de hace muchos años tienen que dar la oportunidad también a la gente joven, que quiere surgir, que tiene ambiciones, que tiene, digamos, un mensaje claro también para los argentinos y creo que Kicillof es uno de ellos, pero bueno, todavía falta. Tiene que el compañero recorrer las distintas provincias, puede ser una alternativa, pero todo tiene que ver también que todo podamos pensar y analizar de la misma manera y querer de la misma manera lo que está queriendo el compañero.

-La impresión que se reconfigura el poder en la Argentina, que ahora los gobernadores comenzaron a tener más presencia.

-Bueno, porque siempre debió ser así. Yo creo que los gobernadores, así como en la provincia tienen mucho que ver también los intendentes, los delegados comunales. Pero, ¿por qué? Porque ellos están en la base, ellos están en el territorio, ellos conocen la necesidad de cada uno de sus ciudades.

Bueno, en la nación también tendría que haber sido siempre así. Los gobernadores son los que tienen la responsabilidad de conducir las provincias, de sostenerla, de hacer malabares para que puedan llegar bien a cada uno de los periodos. Entonces, yo creo que siempre tuvo que prestarle, tendrían que haberle prestado atención a los gobernadores porque son la base de todo, ¿no? El centro, el corazón de la Argentina son los gobernadores

-Senadora, usted es abogada y sabe que la Argentina siempre fue prácticamente un país unitario.

-Así es.

-Bueno, el federalismo, digamos, no existió de la misma manera. Ni para qué decir a la hora de administrar los recursos.

-Nunca ven el interior, nunca ven el norte argentino, nunca ven las necesidades que tienen cada una de las provincias. Entonces, bueno, es hora de que eso se preste atención y que el que conduzca el peronismo o el que conduzca pueda sentir, digamos, la necesidad de hacerlo participar a las provincias y saber qué pasa en cada provincia.

-Ahora, ¿cree que las provincias están haciéndose sentir más? Porque no es solo Tucumán, es Salta, Jujuy, Catamarca.

-Bueno, es que ahora en dirección a eso los gobernadores están trabajando en esa dirección: que se preste atención, porque mire usted, en los diálogos que ha tenido el gobernador en el presupuesto se pusieron muchas obras para Tucumán, cosa que todavía no estaban plasmadas y pudo en el diálogo pudo haber incorporado.Entonces, eso quiere decir que están prestando atención a las provincias, pero también hay que tener una apertura, un diálogo y también hacerles saber y hacer sentir en las provincias las necesidades.

-Hay varias obras

-Sí, sí, digamos, se garantizan seguir con las obras que se han comenzado, es decir, hay muchas obras que se han comenzado en Tucumán y que se tiene que terminar, ¿no? Y en eso necesitamos también el acompañamiento de la nación.