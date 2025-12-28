San Miguel de Tucumán busca un sello internacional de calidad para el cuidado de espacios verdes

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán atraviesa la recta final de un proceso que busca dejar huella en la gestión cotidiana: la Secretaría de Servicios Públicos está próxima a obtener la certificación ISO 9001, un estándar internacional que ordena, documenta y mejora los procesos bajo un esquema de calidad y mejora continua.

Según informó el Municipio, el área —clave para el cuidado de plazas, paseos y espacios verdes— completó nueve meses de trabajo y ya transita la última etapa, con auditoría externa incluida. La evaluación final se realizó en el Palacio Municipal (9 de Julio y Lavalle) y fue encabezada por la intendenta Rossana Chahla, junto al secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; el contador General, Marcelo Albaca; y el secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano.

En la mesa de trabajo también participaron integrantes de la Dirección de Innovación en la Gestión del Gobierno de Tucumán (Hussain Jadur, José Herrera, Juan Kermes y Guido Guardia), encargados de brindar asistencia técnica, y auditoras del IRAM (Sandra Padilla y Adriana Palacios), el organismo nacional que certifica el cumplimiento de la norma.

Transparencia, procesos claros y control de calidad

Durante la auditoría, Chahla puso el foco en la idea de gestión trazable y verificable: “Es un hecho muy importante para nosotros, histórico en el Municipio de San Miguel de Tucumán. Lo que nosotros decimos, lo hacemos”, expresó, y sostuvo que este paso busca fortalecer la transparencia y la calidad de atención al ciudadano.

“La auditoría externa tiene que ver con corregir errores y con la mejora continua. Acá no hay nada que esconder, el ciudadano tiene que saber todo de nosotros”, planteó.

Qué incluye la certificación

El contador Albaca precisó el alcance del proceso: se certifica “la planificación y control del mantenimiento de los espacios públicos del Municipio de San Miguel de Tucumán”.

En esa línea, explicó que el objetivo es asegurar que los espacios de uso comunitario “estén limpios y en buen estado”, donde los vecinos circulan y comparten actividades.

El funcionario, además, destacó la articulación con la Provincia y subrayó el valor del trabajo coordinado con la Secretaría de Innovación de Gestión Pública, al considerar que la cooperación interinstitucional “está dando sus frutos”.

Por su parte, Chincarini detalló que el proceso comenzó en mayo con la firma del convenio y el trabajo conjunto con el área de Planeamiento de la Provincia, con el objetivo de alcanzar la certificación ISO 9001. Según explicó, la iniciativa responde a una línea de gestión que busca mejorar la eficiencia, cuidar recursos públicos y sostener una escucha activa de los vecinos.

En ese marco, el técnico Jadur valoró la participación directa de la intendenta y repasó el camino recorrido: definición del alcance (mantenimiento de espacios verdes por empresas tercerizadas), implementación de herramientas del sistema de gestión de calidad, auditoría interna y contratación de IRAM para otorgar el certificado.