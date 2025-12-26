San Martín anunció el regreso de la Colonia al Complejo Natalio Mirkin

Después de una década sin actividad, el Club Atlético San Martín reactivará su colonia de vacaciones en el Complejo Natalio Mirkin (Yerba Buena). La propuesta comenzará el 5 de enero y estará destinada a niños y niñas de 4 a 12 años, con actividades recreativas centradas en la pileta y el disfrute del verano.

Desde el club informaron además que quienes sean socios activos accederán a descuentos en la inscripción, como parte del relanzamiento de la colonia.

La invitación está abierta a las familias que buscan una alternativa de verano con deporte y recreación en un espacio tradicional del “Santo” en Yerba Buena.