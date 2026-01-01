Vía Tucumán

Saludos de fin de año de los jugadores de Atlético Tucumán

El lema es: Siempre estuvimos, siempre estaremos”

Yanina Elizabeth Vega

1 de enero de 2026,

Saludos de fin de año de los jugadores de Atlético Tucumán
El lema es: Siempre estuvimos, siempre estaremos”

En su página oficial el Club Atlético Tucumán difundió un video con saludos de todos los jugadores actuales de la institución.El mensaje en las redes sociales dice lo siguiente: 

“SIEMPRE ESTUVIMOS, SIEMPRE ESTAREMOS … Cerramos un 2025 donde el aliento de la gente fue nuestro gran motor. Desde el Club Atlético Tucumán queremos agradecerles por su lealtad incondicional en cada partido.Estamos convencidos de que el 2026 nos encontrará más fuertes que nunca.

¡Vamos por un año monumental!  

¡Felicidades, pueblo Decano! “

https://www.facebook.com/reel/25112420981793134

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS