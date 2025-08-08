Vía Tucumán

Ruta 307: tránsito habilitado con precaución

La DPV supervisa el paso en zonas críticas y recuerda circular con cuidado por la densa niebla.

Sol Alvarez Natale

8 de agosto de 2025,

El tramo entre Tafí y Amaicha quedó habilitado, pero Vialidad advierte por niebla y baja visibilidad.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV) informó que quedó habilitado el paso vehicular en la Ruta Provincial N°307, en el tramo comprendido entre Tafí del Valle (KM60) y Amaicha del Valle (KM115). Durante la mañana, la zona había permanecido cerrada por la presencia de hielo en la calzada.

El organismo indicó que personal de la DPV continúa supervisando el sector, especialmente en el puente del KM37, para controlar el paso de los vehículos.

Se solicita a los automovilistas circular con precaución por niebla densa y baja visibilidad, sobre todo entre el KM78 y el KM83, donde las condiciones climáticas dificultan la conducción segura.

