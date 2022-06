Comenzaron a ponerse en marcha las distintas líneas internas en el peronismo local y ya se conformaron las líneas “25 de mayo”, que está conformada por legisladores y que su vocero es el legislador Daniel Deiana y la la “Liga de los 6 intendentes”, que lidera Javier Noguera, intendente de Tafí Viejo.

En una entrevista en el programa Los Primeros, que conduce el periodista Omar Alberto Nóblega, se dió el siguiente diálogo con Deiana, donde se analizaron nombres de posibles candidatos a intendentes y se habló de la relación del jefe de Gabinete, Juan Manzur y el gobernador actual Osvaldo Jaldo.

- Esto es oficial, el lanzamiento interno es de una línea provincial, “la 25 de mayo”.

- Así es. Nosotros, fue un poco antes de que lo anunciaron los intendentes, constituimos un grupo de legisladores, una agrupación como decía, se llama “25 de mayo”. Es con la intención, en primer lugar, de lo institucional, tratar de coordinar acciones en toda la provincia que vayan de alguna manera haciendo, que ese trabajo que hicimos, desde que asumimos en la Legislatura, poder llevarlo y mostrarlo. De tal manera que pueda servir, no sólo en la parte legislativa, sino en aquellas cuestiones, que el Poder Ejecutivo muchas veces necesita.

- ¿Apuntalando la candidatura de Jaldo?

- Nosotros somos un grupo político que tiene como conducción, desde el espacio, por muchas cosas, al gobernador Osvaldo Jaldo. Y en lo político, digamos, nosotros estamos alineados en el espacio de la conducción del actual gobernador Osvaldo Jaldo. Creemos que por muchas razones también. Sabemos, no solo por la militancia, por la trayectoria, por la capacidad de gestión, por lo que significó para todo el peronismo el contador Jaldo, durante mucho tiempo que fue su carrera política. Hoy, sin ningún lugar a duda, el dirigente político dentro del oficialismo que a nosotros nos representa, con el cual tenemos más afinidad, desde todo punto de vista. Creemos que es la persona indicada que podría ofrecer el año próximo, aunque falta mucho, el peronismo. Creemos que es la manera que podemos llevar adelante, para que el peronismo tenga continuidad en la gestión, en el gobierno. El gobernador está haciendo una tarea realmente titánica para equilibrar la provincia, para poder coordinar con el jefe de Gabinete y con el presidente de la Nación, obras para la provincia. Nosotros lo que hemos hecho, con esto, en lo político, es tratar de hacer una agrupación, una línea interna que nos permita, de alguna forma, hacer que esa gestión y ese trabajo se lleve adelante.

- Mucho se está comentando sobre la posibilidad del regreso a Tucumán de Juan Manzur.

- Nadie asegura si va a continuar o no va a continuar. Si va a quedarse en Capital Federal, con la alternativa, la posibilidad de integrar alguna fórmula. Otro dice el regreso anticipado a Tucumán. Integrar una fórmula con Osvaldo Jaldo y Juan Manzur. Que se va a necesitar una declaración de certeza de la Corte Suprema, de saber si está habilitado o no a ser candidato a vicegobernador. Pero lo cierto es que se están marcando algunas situaciones que hablan, que más allá de la unidad entre Juan Manzur Osvaldo jaldo, Jaldo-Manzur, hacia abajo todavía no hay una unidad fortalecida, es decir que siguen algunas líneas internas. Por ejemplo, los intendentes que integran la " Liga de los 6″, están más cerca a Juan Manzur.

- Y ustedes están más cerca de Osvaldo Jaldo. En el medio, Sergio Mansilla.

- Cuidado porque si no vamos unidos a nivel nacional, a nivel provincial, podemos perder.

- Mas allá de lo que está pasando también en la oposición, que no se ponen de acuerdo en absolutamente nada. Ustedes se están preparando por si vuelven Manzur y se comienzan a disputar a ver quién es el candidato a vicegobernador. Si van a apoyar o no a Roxana Chahla, como candidata a intendente, al propio Pablo Yedlin, a Carolina Vargas Aignasse. Hay tantos candidatos a intendentes, también del oficialismo. No sé qué banca tendrán cada uno de ellos, pero ustedes la idea es más allá de lo legislativo apuntalarlo de Jaldo.

- En primer lugar, me parece que ya es abstracto, digamos, hablar de “manzuristas” y de “jaldistas”. Ya es una cosa superada. Me parece que ya volver a esa consideración, me parece que es no. Hoy ya no podemos hablar ni de “manzuristas”, ni de “jaldistas”, porque se sabe, se conoce, se entiende y lo digo, personalmente, porque fui uno de los que más vivió la interna del año pasado, desde un lugar muy principal. Pero yo creo que eso ya pasó, la interna ya se superó.

- Usted cree que ya se olvidaron todo lo que se dijeron, porque fue una interna muy dura.

- No, no. Acá no es que se va a olvidar, ni se va a dejar, ni se va a recordar, acá lo que pasó, pasó. Lo que viene ahora es algo para adelante. Hay que mirar hacia adelante. Siempre dice el gobernador Jaldo: dejemos de mirar por el retrovisor, porque siempre vamos a estar un año antes. Ya va a pasar un año casi de la linterna y eso ya pasó. Ahora lo que hay es, sencillamente, es una mirada hacia adelante.