Reflexiones de Juan Carlos Baglieto y Lito Vitale

“No es algo que nos pase todos los días. Hemos participado muchas veces con orquestas, pero no recordamos una propuesta orquestal tan multitudinaria, tan diversa. Armamos un repertorio que tiene que ver con nuestra historia y está ligado a la música popular argentina. Ojalá disfruten este concierto tanto como nosotros”, expresó Juan Carlos Baglietto al referirse a sus participación junto Lito Vitale en el Megaconcierto de Navidad 2025, que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de diciembre en el Parque Universitario Dr. Julio Prebisch". En la ocasión también estarán la Orquesta Juvenil de la UNT la Orquesta Matecito”.

Por su parte Vitale señaló que “la Navidad es un momento de reunión familiar, de repasar el año y pensar en lo que viene. A pesar de las dificultades, seguimos soñando. Ya estamos preparando un proyecto especial por nuestras ‘bodas de coral’, que marcarán 35 años juntos”.

Vitale y Baglietto también destacaron que “tenemos 35 años de compartir experiencias musicales y lo hacemos, básicamente, desde la amistad, que lleva muchos más años. Nos seguimos eligiendo: en esta relación artística somos muy felices”.

Por su parte el director de la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumñan, maestro Gustavo Guersman, explicó: “Se cumplen 40 años de la Orquesta, 35 de mi trabajo con ella y 25 años del histórico concierto que compartimos con Vitale y Baglietto en uno de los Julio Culturales más lindos que hemos vivido”. Indicó que “en esta oportunidad se interpretarán los temas más representativos de la gira que el dúo presenta en todo el país. La velada incluirá también la participación de la orquesta dirigida por Rony López, heredera del legado de Rolando “Chivo” Valladares”.

El secretario de Extensión Universitaria remarcó el carácter solidario del megaconcierto: “Le pedimos a la gente que acerque alimentos no perecederos o que realice un aporte voluntario mediante un código QR que estará disponible durante el espectáculo. Todo lo recaudado será destinado a Cáritas, con la que la UNT trabaja de manera directa”.