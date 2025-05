¿Que es “LITERA”,creada por Nicolás Medina Jiménez?

Un reconociemiento de la Legislatura de Tucumán, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, recibió Nicolás Medina Jiménez, que se graduó recientemente de Licenciado en Tecnología Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional. Su tesis consistió en el desarrollo de “LITERA”, una aplicación móvil destinada a facilitar la alfabetización de niños en situación de vulnerabilidad a través de juegos interactivos.

Medina Jimenez señaló que la herramienta, que utiliza inteligencia artificial y puede ser utilizada sin conexión a internet, ya se encuentra disponible para dispositivos Android. Luego de la distinción el joven intelectual dijo: “Había creado una aplicación que se llama Litera, que ya está disponible para Android, que se puede descargar en cualquier rinconcito de Tucumán, para contribuir a la educación que tenemos hoy en día, que puede tener falencias o carencias, sobre todo en las escuelas vulnerables. Me ha tocado pasar por escuelas que no tenían ni lo básico, como el Internet. Me llevó tiempo, fue en base a prueba y error.

En su momento, solo el 20% de mis alumnos sabían leer y escribir, y tras tres meses con la app, llegamos al 80%”. Remarcó que la aplicación se basa en un método de cinco pasos, disponible dentro de la información de descarga, y que busca ser accesible para todos los docentes del país.