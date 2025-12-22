Plan fiscal: última semana para entrar al régimen y ordenar deudas provinciales

La Dirección General de Rentas de Tucumán informó que el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales y su esquema de facilidades de pago continuará disponible hasta el 30 de diciembre de 2025.

La herramienta permite ordenar obligaciones provinciales vencidas, con bonificaciones de intereses y reducciones en determinados conceptos vinculados a cobro judicial y multas formales.

El régimen alcanza deudas vencidas y exigibles al 30 de septiembre de 2025, e incluye impuestos provinciales con sus intereses, recargos y multas.

El representante del Departamento Técnico Tributario de la DGR, Felipe Carrizo, explicó que el plan contempla, entre otros, los siguientes incentivos:

Bonificación del 100% de los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2020 .

Para intereses devengados desde el 1 de enero de 2021 , se aplican bonificaciones según modalidad: 50% por pago de contado . 40% para planes que se cancelen hasta julio de 2026 . 30% para planes que se cancelen después de julio de 2026 .



Además, Carrizo señaló que, en deudas en cobro judicial, los honorarios profesionales de los representantes de la autoridad de aplicación tendrán una reducción del 50%.

En el caso de multas por incumplimiento a los deberes formales, indicó que la reducción es hasta el importe de la multa con beneficios, y que esos honorarios pueden abonarse hasta en 12 cuotas.

Desde Rentas señalaron que durante este mes las condiciones de adhesión están flexibilizadas, pero se requiere tener cumplidas y abonadas las obligaciones más recientes.

Carrizo precisó que, al momento de solicitar el plan, deben estar pagadas las obligaciones que vencieron desde el 1 de octubre de 2025 y hasta las que vencen en diciembre de 2025, es decir, tres cuotas o anticipos.

Para Impuestos a los Automotores y Rodados e Inmobiliario, se debe acreditar el pago de las cuotas 10, 11 y 12 del año 2025 al momento de realizar la solicitud.

La adhesión se gestiona de forma íntegra online a través del sitio del organismo https://www.rentastucuman.gob.ar/nomina/rentastuc2/index.php

También se indicó desde la DGR que la primera cuota de los planes realizados durante diciembre vence el 15 de enero de 2026.