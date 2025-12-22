Plan fiscal: última semana para entrar al régimen y ordenar deudas provinciales

La Dirección General de Rentas de Tucumán informó que el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales y su esquema de facilidades de pago continuará disponible hasta el 30 de diciembre de 2025.
La herramienta permite ordenar obligaciones provinciales vencidas, con bonificaciones de intereses y reducciones en determinados conceptos vinculados a cobro judicial y multas formales.
El régimen alcanza deudas vencidas y exigibles al 30 de septiembre de 2025, e incluye impuestos provinciales con sus intereses, recargos y multas.
El representante del Departamento Técnico Tributario de la DGR, Felipe Carrizo, explicó que el plan contempla, entre otros, los siguientes incentivos:
- Bonificación del 100% de los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2020.
- Para intereses devengados desde el 1 de enero de 2021, se aplican bonificaciones según modalidad:
- 50% por pago de contado.
- 40% para planes que se cancelen hasta julio de 2026.
- 30% para planes que se cancelen después de julio de 2026.
Además, Carrizo señaló que, en deudas en cobro judicial, los honorarios profesionales de los representantes de la autoridad de aplicación tendrán una reducción del 50%.
En el caso de multas por incumplimiento a los deberes formales, indicó que la reducción es hasta el importe de la multa con beneficios, y que esos honorarios pueden abonarse hasta en 12 cuotas.
Desde Rentas señalaron que durante este mes las condiciones de adhesión están flexibilizadas, pero se requiere tener cumplidas y abonadas las obligaciones más recientes.
Carrizo precisó que, al momento de solicitar el plan, deben estar pagadas las obligaciones que vencieron desde el 1 de octubre de 2025 y hasta las que vencen en diciembre de 2025, es decir, tres cuotas o anticipos.
Para Impuestos a los Automotores y Rodados e Inmobiliario, se debe acreditar el pago de las cuotas 10, 11 y 12 del año 2025 al momento de realizar la solicitud.
La adhesión se gestiona de forma íntegra online a través del sitio del organismo https://www.rentastucuman.gob.ar/nomina/rentastuc2/index.php
También se indicó desde la DGR que la primera cuota de los planes realizados durante diciembre vence el 15 de enero de 2026.