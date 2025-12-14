Pagani destacó el aporte de la UNT

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán(UNT), ingeniero Sergio Pagani, al hablar sobre el estudio del agua de El Cadilla dijo:“Este estudio demuestra la importancia de trabajar coordinadamente. La Provincia, la SAT y la universidad generamos un análisis serio que confirma la buena calidad del agua de El Cadillal”. Recordó que “el trabajo surgió de un convenio firmado a comienzos de año con la SAT para analizar en detalle el estado del principal reservorio de agua potable para el Gran San Miguel de Tucumán. El objetivo de dicho convenio de cooperación hacía eje en la elaboración de un proyecto técnico científico para el monitoreo y control de algas en el Dique Celestino Gelsi en primera instancia, siguiendo luego con Escaba y La Angostura”. Expresó también que “este modelo debe replicarse en los otros diques de la provincia, como Escaba y Tafí del Valle. Se requiere una comisión permanente, con financiamiento y equipamiento adecuado, como boyas de medición continua”. Remarcó que “todos trabajaron desinteresadamente, con el único objetivo de contribuir al bienestar de la comunidad”.Insistió que “las conclusiones son muy importantes, con datos muy concluyentes, que le van a permitir a la SAT no solo tomar decisiones adecuadas basadas en evidencia científica, sino también –y esa es la idea– seguir monitoreando y analizando la situación para alargar la vida útil del dique y lograr que el costo del tratamiento para la potabilización sea el menor posible y lo más eficiente posible. Mientras más datos se obtengan, más precisas serán las predicciones y alertas tempranas sobre la calidad del agua. Cuidar esta fuente es una cuestión estratégica para la provincia”.