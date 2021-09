Tras el gran triunfo ante Nueva Chicago, San Martín va por Almirante Brown, puntero de la Zona A, en busca de conseguir un buen resultado para llegar a la cima de la tabla. En una entrevista en LV12, Pablo De Muner destacó la relevancia del partido y elogió al rival.

“Es muy partido muy importante. Lo vamos a encarar como una final. Más allá de que el resultado no va a ser determinante para ninguno de los dos. Va a ser muy importante para nuestras aspiraciones esperamos poder ganarlo”, dijo el entrenador que conocer muy bien al “Aurinegro”.

“Almirante no es un equipo que varíe en cuanto a nombre, a sistema e ideas. A mantenido siempre la estructura, tiene cosas interesantes, con mucha contundencia. Es práctico, hace las cosas bien y trataremos ir a su cancha y exponer nuestra idea y en base a eso conseguir un triunfo. Queremos seguir por esta senda. Tenemos bien claro por dónde vamos a atacar. Creemos que por las bandas podemos aprovechar”, destacó.

Ballini no juega y Tino Costa está en duda

El DT fue consultado por la inclusión de Alberto Tino Costa y dijo que “prefiero no apurar a Tino. Viene entrenando bastante bien pero lleva siete semanas no siendo parte del equipo y las concentraciones. Queremos hacer una mini pretemporada en Las Termas pensando en el partido con Belgrano y me parece que a Tino esas dos semanas le pueden venir muy bien”.

Y respecto a Matías Ballini, que no podrá viajar por haber llegado a las cinco amarillas, adelantó que su reemplazo será Rodrigo Herrera.