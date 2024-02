Osvaldo Jaldo: "Vamos a seguir en la postura dialoguista con el gobierno nacional"

“Vamos a seguir en la postura dialoguista con el gobierno nacional ya que necesitamos soluciones para Tucumán. Como Provincia conseguimos el objetivo y dejo las puertas abiertas con un gobierno nacional que tiene que gobernar por más de tres años”. Estas palabras del gobernador Osvaldo Jaldo fue en referencia a lo ocurrido ayer en Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza decidió retirar del debate la ley de “Bases y Puntos de Coincidencia” que se estaba discutiendo en particular y regresó a comisión.

En este sentido Jaldo aseguró esta mañana que “la provincia no quedó expuesta” (por la interrupción del debate parlamentario y el posterior enojo del Gobierno Nacional responsabilizando a los gobernadores) y “a pesar de las discusiones y negociaciones que tuvo esta ley, las inquietudes que llevamos como Gobierno se cumplieron en lo que respecta a las economías regionales y el aspecto fiscal se trataran en otra sesión”, explicó.

El Primer Mandatario fue más allá en su análisis y dijo: “Somos democráticos y así como queremos que nos respeten como gobierno de la provincia, respetamos a la Nación y ellos a nuestros diputados y senadores y al gobierno”.

“Tenemos que trabajar con un diálogo franco y abierto, no jugar a quien resiste más, quien tira del mantel o pone palos en la rueda. En el medio hay familias argentinas y tucumanas que la están pasando mal”. (Osvaldo Jaldo, gobernador)

En otro punto de la conferencia de prensa, Jaldo no quiso opinar sobre la decisión del gobierno nacional de retirar la también llamada “Ley Ómnibus” del debate.

“No puedo opinar si obro bien o mal, hay un cuerpo colegiado, diputados que fueron elegidos por las provincias para cumplir un rol y ayer se expresaron, algunos los ven bien y otros mal. No conozco salvo los acuerdo que hicimos con Tucumán no conozco nada que se negoció con los otros espacios políticos”. (Osvaldo Jaldo)

Al tiempo que indicó: “No soy parte, no cogobernamos a nivel nacional, solo dialogamos, aportamos y de la misma manera exigimos reciprocidad del gobierno nacional”.

El titular del Ejecutivo tucumano insistió con el camino del consenso con el gobierno nacional. “No vamos a hacer resistencia, a pintarnos la cara, a politizar con nadie. Hoy la Patria está en peligro y nosotros somos dialoguistas. Lo que pasó anoche con la caída de la sesión, al margen de posturas políticas, no le hace bien a la Democracia, a la convivencia democrática entre Nación, Provincia y no solucionamos los temas que tiene la comunidad”, manifestó.

Siguiendo con esta línea de razonamiento Jaldo dejó en claro que “el gobierno provincial quiere soluciones y llegar a cada una de las familias. Vamos a seguir conversando y con la administración que llevamos -donde mejoramos sustancialmente la situación económica-, también queremos que Nación cumpla con la financiación de las obras y servicios”.

El titular del PE aseguró que en estos 60 días de gestión del gobierno nacional y 90 del provincial “nos dio resultado la decisión política e institucional que tomamos. La situación política partidaria la dejamos en segundo plano en nuestro espacio político. Respeto a las dos partes, lo vamos a dirimir a corto plazo, pero hoy estamos dedicándole todo el tiempo a las cuestiones institucionales de Tucumán y muy de cerca el accionar de lo que hace la Nación”, aseguró.

“Como decía el general (Juan Domingo Perón) Primera la Patria, después el Movimiento y por último los Hombres, es el legado de quienes nos preciamos de peronistas: así obró el gobierno de Tucumán y el bloque Independencia”. (Osvaldo Jaldo)

Cuando el Jaldo habló que la Nación hasta aquí cumplió con Tucumán tiene que ver con la eliminación del artículo 59 de la Ley de Bases y Coincidencias que ponía en peligro la actividadazucarera con la apertura de las importaciones. “Eso lo logramos entre Tucumán, Salta y Jujuy por lo que el primer objetivo fue cumplido”.

“Con respecto al pedido de importación del bioetanol, que si estaba en la ley bases, nuestros diputados del bloque Independencia habían acordado con los bloque que tengan las mismas garantías que las de tienen en la actualidad”, sostuvo el gobernador.

En segunda lugar, ennumero Jaldo, la retención porcentual a la actividad citrícola “quedó en un segunda sesión como lo que es la cuestión fiscal”.